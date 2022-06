Mit den 24 Stunden von Le Mans steht ein absolutes Highlight im Motorsport vor der Tür. Wie Ihr das bevorstehende Rennen live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Motorsportfans aufgepasst! Mit den 24 Stunden von Le Mans steht an diesem Wochenende wieder ein absolutes Spektakel vor der Tür. Das Rennen, das vom Automobile Club de l'Ouest veranstaltet wird, startet am Samstag, den 11. Juni, um 16 Uhr deutscher Zeit. Gefahren wird die 90. Auflage des Autoklassikers dabei auf dem Circuit des 24 Heures im französischen Le Mans, der rund 13 Kilometer lang ist und größtenteils aus öffentlichen Landstraßen besteht.

Wie der Name schon sagt, dauert das Rennen 24 Stunden lang, weswegen es erst am Sonntag, den 12. Juni um 16 Uhr endet. Das Team, das am Ende die meisten Kilometer absolviert hat, ist der Sieger. Im letzten Jahr war dies noch Toyota Gazoo Racing mit den Gesamtsiegern Mike Conway, José María López und Kamui Kobayashi. Der Autohersteller aus Japan gewann die vergangenen vier Rennen, davor dominierten die deutschen Teams Porsche und Audi Sport Team Joest sieben Jahre lang.

24-Stunden von Le Mans, Übertragung: So seht Ihr das Rennen live im TV und Livestream

Mehrere Anbieter übertragen das gesamte Rennen in Le Mans. Einer davon ist RTL Nitro, das das Geschehen auf der Rennstrecke ab 15.30 Uhr am Samstag im frei empfangbaren Fernsehen anbietet, wobei die erste halbe Stunde für die Vorberichterstattung reserviert ist. Ebenfalls im Free-TV und zur Gänze bietet auch der Sportsender Eurosport 1 den Super Bowl des Motorsports an. Bei Eurosport 1 lassen sich zudem auch Tage davor die Freien Trainings, Qualifyings und die Hyperpole-Session live verfolgen.

Das Rennen wird jedoch nicht nur im TV, sondern auch im Livestream angeboten. Auch dafür sind RTL und Eurosport die richtigen Ansprechpartner - beide Livestreams sind jedoch kostenpflichtig, sowohl RTL+ als auch der Eurosport-Player. Um RTL+ nutzen zu können, braucht man entweder RTL+ Premium für 4,99 Euro pro Monat oder RTL+ Premium Duo für 7,99 Euro pro Monat. Eurosport 1 steht beim Eurosport-Player zur Verfügung, diesen könnt Ihr mit einem Abo in Höhe von 6,99 Euro je Monat abrufen.

Den Eurosport-Player kann man jedoch auf eine andere Art und Weise freischalten: nämlich mit Hilfe von DAZN. Wer nämlich Kunde von DAZN ist, hat gleichzeitig auch Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Plattform, die er öffnen kann. Dasselbe ist zudem auch via JOYN+ möglich.

Zum riesigen Sportangebot von DAZN zählen neben Motorsportevents auch Sportarten wie Fußball, Tennis, Darts, Handball, Basketball, American Football und viele mehr.

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 29,99 Euro je Monat. Das Jahresabo kostet hingegen 274,99 Euro pro Jahr und ist im Vergleich zum Monatsabo auf das Jahr gesehen günstiger.

24-Stunden von Le Mans, Übertragung: So seht Ihr das Rennen live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

