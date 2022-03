SPOX-Voting: Was ist der beste Sportfilm?

Will Smith hat den Oscar für den besten Hauptdarsteller für seine Darstellung als Vater der Tennis-Spielerinnen Serena und Venus Williams "King Richard" abgestaubt. Zu diesem Anlass wollen wir von Euch wissen, was der beste Sportfilm ist.

"King Richard" schaffte es nicht, den Oscar für den besten Film zu gewinnen. Diese Ehre wurde "Coda" zuteil.

In der Vergangenheit brachten schon einige Sportfilme Oscar-Gewinner hervor. Ein jüngeres Beispiel ist "I, Tonya" von 2017, eine Filmbiografie über die ehemalige Eiskunstläuferin Tonya Harding, oder "The Fighter" über Ex-Boxweltmeister Micky Ward von 2010.

Das Kampfsport-Genre gilt als eines der beliebtesten in Hollywood. Klassiker wie "Rocky", "Karate Kid" und "Raging Bull" sprechen für sich. Als Meisterwerk gilt auch "Chariots of Fire", das 1982 sogar den Oscar für den besten Film.

Auch der Fußball hat es bereits auf die Leinwände geschafft. "Das Wunder von Bern", die Geschichte rund um Deutschlands WM-Titel 1954, oder "Kick It Like Beckham" gehören hierzulande zu den beliebtesten Filmen. Gleiches gilt für Basketball und Football, auch hier gibt es eine ganze Menge Klassiker, von "Space Jam" bis hin zu "An jedem verdammten Sonntag".

Nun seid Ihr gefragt! Was ist Eurer Meinung nach der beste Film mit Sportbezug? Zur Auswahl stehen 20 Filme, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. App-User können hier abstimmen.