Die Biathleten bestreiten in Otepää einen Massenstart über 15 Kilometer.

Der Biathlon-Winter nähert sich dem Ende. In Otepää sind die Herren heute nach dem Sprint am Donnerstag zum zweiten Mal im Einsatz. Bei SPOX könnt Ihr das Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Biathlon: Massenstart der Herren in Otepää heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem Sprint am vergangenen Donnerstag, der aus deutscher Sicht mit drei Top-10-Platzierungen (Benedikt Doll wurde Dritter) erfreulich ausfiel, sind die Biathleten heute zum zweiten Mal in Otepää im Einsatz. Für den DSV am heutigen Massenstart nehmen Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees, Erik Lesser und Philipp Nawrath teil.

Vor Beginn: Der Lauf über 15 Kilometer geht um 13 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Massenstart der Herren in Otepää, Estland.

Biathlon: Massenstart der Herren in Otepää heute im TV und Livestream

Der Massenstart der Herren wird in der ARD im Free-TV und im kostenlosen Livestream gezeigt. Auch Eurosport ist für die Übertragung im Einsatz, jedoch nicht im Free-TV. Vielmehr wird das Rennen auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 gezeigt, aber auch im kostenpflichtigen Livestream, der zudem auch mit einem DAZN-Abonnement aufrufbar ist.

Eurosport 1 und Eurosport 2 werden dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport täglich rund um die Uhr auf der DAZN-Plattform angeboten.

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

