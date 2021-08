Paralympics: Schmidberger holt Silber - Bronze für Grebe

Tischtennisspieler Thomas Schmidberger hat in Tokio den Paralympics-Sieg erneut knapp verpasst. Der 29-Jährige verlor in der dramatischen Neuauflage des Finals von Rio trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd mit 2:3 gegen seinen chinesischen Dauerrivalen Fan Penfeng und musste sich wie schon 2016 in der Startklasse drei mit der Silbermedaille begnügen.

Wenige Stunden zuvor hatte sich der von der Bundeswehr geförderte Athlet im Halbfinale noch mühelos mit 3:0 gegen Zhai Xhang (China) durchgesetzt. Bis zum Finale gab Schmidberger im Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab. Für ihn ist es die vierte Paralympics-Medaille, neben dreimal Silber gewann er noch einmal Bronze.

Damit muss sich nun auch Stephanie Grebe (Berlin) begnügen. Die Zweite von Rio verlor ihr Halbfinale gegen die Europameisterin Maliak Alijewa vom Russischen Paralympischen Komitee mit 0:3, hatte aber durch ihren Einzug in die Vorschlussrunde schon Bronze sicher. Der dritte Platz wird in Japan nicht ausgespielt, beide unterlegenen Halbfinalisten bekommen jeweils Bronze.

Valentin Baus hat noch die Chance es besser zu machen als seine Teamkollegen. Am Sonntag (3.00 Uhr MESZ) steht für ihn nach einem 3:0-Sieg im Halbfinale gegen den Briten Jack Hunter Spivey das Endspiel an. Der 25-Jährige trifft im Chinesen Cao Ningning ebenfalls auf seinen Finalbezwinger aus Rio.

Schwimmerin Verena Schott holt Bronze

Derweil gewann Schwimmerin Verena Schott ihre zweite Bronzemedaille. Die 32-Jährige kam auf ihrer Paradestrecke 100 m Brust mit einer Zeit von 1:43,61 Minuten ins Ziel und rettete einen Hauch von zwölf Hundertsteln vor der viertplatzierten Chinesin Song Lingling ins Ziel. Auf die Siegerin Jelysaweta Mereschko (Ukraine) fehlten Schott rund drei Sekunden.

"Ich habe auf den letzten 25 Metern nochmal versucht die Frequenz hochzunehmen und einfach richtig schnell zu schwimmen und habe gehofft, dass es reicht", sagte Schott über das enge Finish. Die Cottbuserin hatte am Donnerstag überraschend über ihre Nebenstrecke 200 m Lagen Bronze gewonnen, damit ist sie die bislang einzige deutsche Medaillengewinnerin im Schwimmen. Über 100 m Brust war sie 2015 Weltmeisterin und sammelte insgesamt vier WM-Medaillen.

