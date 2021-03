Die Biathleten treten in Östersund heute zum letzten Mal in dieser Saison in der Verfolgung an. SPOX bietet Euch das ganze Rennen zum Mitlesen im Liveticker an.

Mithilfe des kostenlosen DAZN-Probemonats den Biathlon-Weltcup im Eurosport-Player sehen!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Östersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Im österreichischen Skiverband hat man besonders durch den Routinier Simon Eder (+1:03 Minuten) auf dem 13. Rang die Möglichkeit auf ein Top-Ten-Ergebnis. Die vier Schießeinlagen am heutigen Tage sollten ihm als sicheren Schützen entgegenkommen. Auch Felix Leitner (20. Platz /+1:18 Minuten) geht von einer aussichtsreichen Position in den Wettbewerb. David Komatz (35. /+1:40 Minuten) wird das ÖSV-Tro vervollständigen, denn Harald Lemmerer hat die besten 60 im Sprint verpasst.

Vor Beginn:

Die Athleten des deutschen Skiverbandes haben zum Auftakt in Östersund enttäuschende Leistungen gezeigt. Einzig Roman Rees hat auf dem zehnten Platz und 57 Sekunden Rückstand nach ganz vorne noch größere Chancen auf ein gutes Resultat. Für Benedikt Doll (31. Platz /+1:29 Minuten) und Erik Lesser (33. /+1:30 Minuten) wird es vor allem darum gehen, am Schießstand wieder Sicherheit zu finden. Außerdem komplettieren die Neulinge Justus Strelow (37. /+1:46 Minuten), Philipp Nawrath (42. /1:52 Minuten) und David Zobel (52. /+2:07 Minuten) das DSV-Team.

Vor Beginn:

Lukas Hofer hat aufgrund einer fehlerfreien Leistung am Schießstand und einer ebenso erstklassigen Performance auf der Loipe den Sprint gewonnen und seinen zweiten Karrieresieg gefeiert. Der Italiener wird somit gleich als Erster auf die Strecke gehen. Vier Sekunden danach wird sich der Lokalmatador Sebastian Samuelsson auf die Jagd machen. Vom dritten Platz aus startet Tarjei Bö mit einem Rückstand von 14 Sekunden vor den beiden Franzosen Simon Desthieux (+22 Sekunden) und Quentin Fillon Maillet (+28 Sekunden) ins Rennen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Weltcup-Finale beim Biathlon im schwedischen Östersund. Die 12,5-Kilometer-Verfolgung der besten 60 Männer des gestrigen Sprintrennen steht auf dem Programm und ist der vorletzte Wettbewerb der Saison. Um 15:15 Uhr geht´s los!.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Östersund heute im TV und Livestream

Um die heutige Verfolgung der Herren kümmern sich gleich mehrere Anbieter. Die ARD zeigt unter anderem das Rennen live und in voller Länge - auch im Gratis-Livestream.

Aber auch im Eurosport-Player von DAZN gibt es die Biathleten zu sehen. Da nämlich Eurosport den Weltcup live überträgt, können zeitgleich auch DAZN-Kunden auf der Plattform im Livestream mit dabei sein. Grund: Die Kooperation zwischen den beiden Anbietern, die beide Eurosportkanäle auch bei DAZN anbietet.

