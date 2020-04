WrestleMania 36 im TV und Livestream: WWE heute live

Viele Sportereignisse gibt es momentan nicht zu sehen, eines aber wird übertragen: Wrestlemania 36! Wie Ihr die WWE heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Wrestlemania 36: Verlegung und Premiere

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus kann auch Wrestlemania 36 nicht wie geplant stattfinden. Aber: Es findet statt!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ursprünglich sollte das größte Wrestling-Event des Jahres live vor Publikum im Raymond James Stadium in Florida ausgetragen werden, nun wird im WWE Performance Center unweit des geplanten Austragungsortes gekämpft.

Neu ist außerdem, dass die Ausstrahlung an zwei Tagen bzw. in Deutschland in zwei Nächten erfolgt - eine Premiere. Los geht's in den Nächten vom 4. auf den 5. und vom 5. auf den 6. April jeweils um 1 Uhr deutscher Zeit.

© wwe

Wrestlemania 36 im TV und Livestream: So seht Ihr die WWE heute live

Eine TV-Übertragung von Wrestlemania wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Pay-TV-Sender Sky, der das Highlight sonst in seinem Select-Angebot hatte, gab bekannt, dass der Vertrag mit der WWE beendet wurde.

Einzige Möglichkeit, Wrestlemania 36 in Deutschland zu verfolgen, ist der Stream von WWE Networks. Dieser kostet Euch 9,99 Euro pro Monat und zeigt alle Pay-Per-View-Events der WWE.

Schon gewusst? Ab sofort gibt es RAW und SmackDown jede Woche bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt die beiden wöchentlichen Shows jeweils live und auf Abruf.

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und verfolge RAW und SmackDown jede Woche live!

Wrestlemania 36: Die Kämpfe

Welche Kämpfe an welchem Tag gezeigt werden, hat die WWE bisher nicht bekannt gegeben.

Die Titelkämpfe bei Wrestlemania 36:

Titelverteidiger Titel Herausforderer Brock Lesnar WWE Championship Drew MyIntyre Rhea Ripley NXT Women's Championship Charlotte Flair Goldberg WWE Universal Championship Roman Reigns Becky Lynch WWE RAW Women's Championship Shayna Baszler Bayley WWE SmackDown Women's Championship Sasha Banks The Street Proftis WWE RAW Tag Team Championship Angel Garza & Austin Theory The Miz & John Morrison WWE SmackDown Tag Team Championship

(Triple Threat Ladder Match) The New Day, The Usos Sami Zayn WWE Intercontinental Championship Daniel Bryan The Kabuki Warriors WWE Women's Tag Team Championship Nikki Cross & Alexa Bliss

Die weiteren Kämpfe bei Wrestlemania 36:

Randy Orton Edge Last Man Standing Match AJ Styles The Undertaker Boneyard Match John Cena Bray Watt Firefly Fun House Match Seth Rollins Kevin Owens - Elias Baron Corbin - Aleister Black Bobby Lashley - Otis Dolph Ziggler -

Wrestlemania 36: Drew McIntyre im Interview

Bevor es im Ring gegen Brock Lesnar ernst für ihn wird, hat SPOX Drew McIntyre noch zum Interview gebeten. Darin äußert sich der Schotte über Entertainment in Zeiten der Coronakrise und gibt einen Ausblick auf den Kampf um die WWE Championship.

Außerdem erfahrt Ihr, welche Bedeutung es für ihn hätte, der erste britische WWE-Champion zu werden und warum er eine Art Barschlägerei erwartet.

Hier geht's zum kompletten Interview mit Drew McIntyre.