Sport an Weihnachten: TV, Termine, Livestreams

Über die Feiertage ruht zwar die Bundesliga, in vielen Sportarten und Ligen geht es jedoch auch über Weihnachten weiterhin zur Sache. SPOX verschafft Euch einen Überblick - und verrät, wo Ihr die Sportevents vom 24.-26. Dezember im TV und Livestream verfolgen könnt.

In puncto Fußball legen alle großen Ligen über Weihnachten und Silvester eine Winterpause ein - mit Ausnahme der Premier League. Die NBA ist ebenfalls über die Feiertage im Einsatz, am 2. Weihnachtsfeiertag wird zudem Eishockey und Handball gespielt. Die Darts-WM legt über die Feiertage ebenfalls eine kurze Verschnaufpause ein.

NBA an Weihnachten: Christmas Games live auf DAZN und SPOX

In der stärksten Basketball-Liga der Welt wird traditionell am 25. Dezember gespielt. Fünf hochklassige Partien stehen an, die sich vom Mittwochabend deutscher Zeit bis in den Donnerstagmorgen erstrecken.

Uhrzeit (MESZ) Heim Auswärts Übertragung 18 Uhr Toronto Raptors Boston Celtics DAZN 20.30 Uhr Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks SPOX / DAZN 23 Uhr Golden State Warriors Houston Rockets DAZN 2 Uhr Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers DAZN 4.30 Uhr Denver Nuggets New Orleans Pelicans DAZN

Auf DAZN gibt es alle fünf Spiele am Mittwoch live und in voller Länge auf DAZN, SPOX bietet über die komplette Dauer einen Liveticker an. Ab 20.30 Uhr stellt Euch SPOX für das Spiel zwischen den 76ers und den Bucks zudem einen Livestream zur Verfügung - kostenlos! Freddy Harder ist als Kommentator im Einsatz, Alex Vogel komplettiert als Experte die Live-Berichterstattung. Hier findet Ihr den kostenlosen Livestream auf SPOX.

Danach geht der Spielplan der NBA ganz normal weiter: In der Nacht von Donnerstag, den 26. Dezember, auf Freitag, finden insgesamt sechs Partien statt, unter anderem sind die Dallas Mavericks gegen die San Antonio Spurs im Einsatz.

Fußball an Weihnachten: Premier League am Boxing Day

Der 19. Spieltag der Premier League wird mit Ausnahme einer Partie (Wolverhampton gegen Manchester City) am 26. Dezember ausgespielt - der "Boxing Day" hat in der Liga Tradition.

Das Spitzenspiel bestreiten Leicester City und Tabellenführer Liverpool ab 21 Uhr.

Datum Anpfiff Begegnung 26. Dezember 13.30 Uhr Tottenham - Brighton 26. Dezember 16.00 Uhr Bournemouth - Arsenal 26. Dezember 16.00 Uhr Sheffield United - Watford FC 26. Dezember 16.00 Uhr Chelsea - Southampton 26. Dezember 16.00 Uhr Aston Villa - Norwich City 26. Dezember 16.00 Uhr Crystal Palace - West Ham 26. Dezember 16.00 Uhr Everton - Burnley 26. Dezember 18.30 Uhr ManUnited - Newcastle 26. Dezember 21.00 Uhr Leicester - Liverpool 27. Dezember 20.45 Uhr Wolverhampton - ManCity

Premier League: Boxing Day im TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte an der Premier League hält in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky. Dort kann man die Einzelspiele Tottenham - Brighton, ManUnited - Newcastle und Leicester - Liverpool einzeln und in voller Länge sehen, die übrigen Spiele gibt es um 16 Uhr in einer Konferenz. Einen Livestream gibt es wie üblich über SkyGo.

SPOX bietet zu allen neun Spielen am Mittwoch jeweils einen Liveticker an, mit dem Ihr keine entscheidende Szene verpasst. Hier geht es zu unserer Liveticker-Übersicht.

Darts-WM: Pause über die Weihnachtsfeiertage

Die Weltmeisterschaft befindet sich mitten in der 3., einige der großen Favoriten sind bereits gescheitert. Vom 24.-26. Dezember wird traditionell eine Pause eingelegt, am 27. Dezember geht es ab 13.30 Uhr mit folgenden Partien weiter:

Spieler 1 Spieler 2 Nachmittag (ab 13.30 Uhr) Simon Whitlock Mervyn King Fallon Sherrock Chris Dobey Daryl Gurney Glen Durrant Abend (ab 20 Uhr) Gerwyn Price John Henderson Michael van Gerwen Stephen Bunting Steve Beaton Darius Labanauskas

Alle Sessions der Darts-WM gibt es live auf DAZN zu sehen, kommentiert von Kult-Kommentator Elmar Paulke.

Sport an Weihnachten: NFL, Wintersport, Handball, Eishockey

Die NFL muss ihren Spielplan für Weihnachten nicht anpassen. In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember ist das Monday Night Game zwischen den Minnesota Vikings und den Green Bay Packers, Week 17 wird traditionell komplett am Sonntag ausgespielt. Es geht also erst am 29. Dezember mit American Football weiter.

Der Wintersport legt über die Feiertage ebenfalls eine Pause ein. Erst am 28. Dezember gibt es wieder Ski Alpin, Langlauf und in Oberstdorf die Qualifikation für den ersten Durchgang der Vierschanzentournee. Der nächste Biathlon-Weltcup beginnt am 9. Januar in Oberhof.

Die HBL hält ihren 19. Spieltag komplett am Donnerstag, den 26. Dezember, ab. Dabei stehen sich unter anderem Göppingen und der THW Kiel gegenüber, dazu treffen die Füchse Berlin auf Leipzig. Dieses Spiel gibt es bei uns ab 18 Uhr im Liveticker.

In der DEL finden am 26. Dezember insgesamt sieben Spiele statt, über die Feiertage wird ebenfalls pausiert. Ab 14 Uhr geht es mit dem Duell zwischen Bremerhaven und Krefeld los, wir begleiten den kompletten Tag wie üblich mit unserem bewährten Konferenz-Liveticker.