Das Warten hat ein Ende. Mit dem Ironman auf Hawaii steht heute der härteste Triathlon der Welt an. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr den Wettbewerb live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Patrick Lange könnte den Ironman auf Hawaii heute zum dritten Mal in Folge gewinnen. Vor seiner Regentschaft gewann Jan Frodeno den Wettkampf zwei Mal hintereinander.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ironman Hawaii 2019: Wann steigt der Wettkampf?

Der Ironman auf Hawaii beginnt am heutigen Samstag um 18.35 Uhr deutscher Zeit, was 6.35 Uhr Ortszeit entspricht. Im Regelfall brauchen die Athleten über acht Stunden bis sie das Ziel erreicht haben, weshalb der Wettkampf bis weit in die Morgenstunden gehen wird.

Die Hochleistungssportler treten in vier verschiedenen Startgruppen an, wobei die letzte um 19.10 Uhr loslegt. Als erste Disziplin steht eine 3,86 Kilometer lange Schwimmstrecke auf dem Programm.

Ironman Hawaii 2019 heute live im TV und Livestream

Über große Teile könnt Ihr den Ironman im frei empfangbaren Fernsehen bei der ARD sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt gegen 23.55 Uhr mit der Live-Berichterstattung. Wer mit dem ertönen der Startkanone nichts verpassen möchte, kann auf den kostenlosen Livestream der ARD zurückgreifen. Die Übertragung beginnt um 18.25 Uhr.

Folgendes Team wird den Wettkampf begleiten:

Moderator: Ralf Scholt

Ralf Scholt Kommentator: Dirk Forsberg

Alternativ bietet die die Facebook-Seite Ironman Now eine Live-Berichterstattung mit englischem Kommentar an.

Ironman Hawaii 2019: Daten und Fakten

Auf die 3,86 Kilometer lange Schwimmstrecke im offenem Meer in Kailua-Kona folgt eine 180,2 Kilometer lange Radstrecke. Diese verläuft zu einem Wendepunkt im Süden und geht über Kona zurück zum kleinen Ort Hawi.

Anschließend kommen die Laufschuhe zum Einsatz, wenn noch ein kompletter Marathon (42,195 km) auf die Athleten wartet. Die Strecke führt zum Natural Energy Lab und endet mit dem Zieleinlauf auf dem Ali'i Drive in Kona.

Ironman: Die Disziplinen im Überblick:

Disziplin Distanz Schwimmen 3,86 Kilometer Radfahren 190,2 Kilometer Laufen 42,195 Kilometer

Ironman 2019: Deutsche Männer mit Siegesserie

In den vergangenen fünf Jahren gewannen jeweils die deutschen Männer den Ironman auf Hawaii. Vor den Doppelsiegen von Patrick Lange (2017+2018) und Jan Frodeno (2015+2016) gelang 2014 Sebastian Kienle das Künstück, als Erster durchs Ziel zu laufen.

Bei den Damen dominierte zuletzt die Schweizerin Daniela Ryf, die den Ironman gleich vier Mal in Folge gewann.

Ironman 2019: Die deutschen Teilnehmer

Sechs Frauen stehen 13 Männer gegenüber - ein Überblick der deutschen Teilnehmer:

Damen Herren Daniela Bleymehl Jan Frodeno Anne Haug Patrick Lange Mareen Hufe Sebastian Kienle Kristin Liephold Andreas Böcherer Laura Philipp Tobias Drachler Svenja Thoes Maurice Clavel Andreas Dreitz Marc Dülsen Nils Frommhold Franz Löschke Lukas Krämer Stefan Schumacher Boris Stein

Ironman Hawaii: Die Rekordsieger