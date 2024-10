Trotz starkem 4-2-Start der Pittsburgh Steelers: Russel Wilson ersetzt Justin Fields wohl als Starting Quarterback

Eigentlich war Russel Wilson von Beginn an als Starting Quarterback geplant. Doch eine Wadenverletzung warf ihn aus dem Rennen und so durfte Justin Fields die ersten sechs Spieltage bestreiten. Nachdem der frühere Seahawks-Star jedoch bereits sich bereits seit längerem an seiner vollen Fitness arbeitet, scheint nun der Zeitpunkt gekommen zu sein, an dem er auch in der Startformation spielen wird.

Das ist dahingehend überraschend, dass Pittsburgh mit Fields als Quarterback eigentlich gute Leistungen gezeigt und einen echt guten Saisonstart mit vier Siegen und nur zwei Niederlagen hingelegt hat. Am 6. Spieltag überzeugte der mobile Quarterback aber vor allem durch sein Laufspiel (elf Läufe für 59 Yards und zwei Touchdowns) und konnte durch die Luft wenig bewegen. 14 seiner 24 Pässe kamen an, dabei erspielte er nur 145 Yards.