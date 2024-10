NFL: Star Wide Receiver Davante Adams von den Las Vegas Raiders zu den New York Jets getradet

Bereits vor einigen Wochen wurde berichtet, dass der Passempfänger mit der Situation bei den erfolglosen Raiders (2 Siege, 4 Niederlagen) ohne einen echten Franchise-Quarterback nicht zufrieden sein soll und einen Trade angefragt habe.

Die Jets bezahlen für Adams offenbar einen Drittrundenpick, der bei guten individuellen Leistungen von Adams jedoch noch in einen Zweitrundenpick umgewandelt werden könnte. Laut Insider Adam Schefter muss es der Receiver dafür ins First oder Second All-Pro-Team schaffen und zugleich im AFC Championship Game oder im Super Bowl Teil des aktiven 46-Mann-Spielkaders sein.

Aaron Rodgers selbst hatte sich vor kurzem auf einer Pressekonferenz in London zu den Adams-Gerüchten rund um die Jets geäußert. Dort sagte der Star-Quarterback: "Ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf, bevor es illegales Werben ist. Aber ich habe immer noch eine enge Freundschaft mit ihm. Wir haben in der Saisonpause viel Zeit miteinander verbracht. Er ist ein toller Mensch. Alles andere liegt nicht in meinen Händen."

Zusammen mit Adams wechselt auch sein teurer Vertrag nach New York. Die Raiders behalten einen Dead Cap in Höhe von knapp 30 Millionen US-Dollar (13,67 Millionen in 2024, 15,7 Millionen in 2025). In der noch laufenden Spielzeit erhält Adams 11,59 Millionen US-Dollar, danach hat er noch zwei Jahre Vertrag, in denen jeweils 36,25 Millionen US-Dollar - insgesamt also 72,5 Millionen - fällig werden.