NFL Power Ranking: Mahomes und die Chiefs nicht auf Platz eins - in Chicago und D.C. keimt Hoffnung

Platz 27: Miami Dolphins (2-3)

Im Power Ranking geht es um den Status quo - und der ist in Miami alles andere als erfreulich. Aktuell wird deutlicher als je zuvor, wie wichtig Tua Tagovailoa für das Funktionieren der Offensive war. Doch er wird noch mindestens zwei Spiele fehlen - möglicherweise länger. Wir befinden uns noch in den relativ warmen Monaten, in denen die High-Speed-Offensive in der Vergangenheit überzeugen konnte. Was soll da erst im Dezember werden?