NFL Draft: Diese Teams könnten für den ersten Pick der Chicago Bears traden

Der NFL Draft 2023 wirft allmählich seine Schatten voraus. Und schon vor dem Start der Free Agency ist das große Thema, was die Chicago Bears mit dem Top-Pick anstellen werden. Ein Trade scheint die wahrscheinlichste Lösung - doch zu wem?

Der erste Pick insgesamt im Draft gehört in diesem Jahr den Chicago Bears, da er ihnen in Woche 17 durch den zeitgleichen Sieg der Houston Texans gegen die Colts in den Schoß gefallen ist. Doch die Bears scheinen sich auf Justin Fields als Quarterback festgelegt zu haben, weshalb sie keinen der Top-Quarterbacks dieser Draftklasse ziehen werden. Auch wenn nicht alles dafür spricht. Doch damit macht es relativ wenig Sinn, den Top-Pick selbst zu verwenden. Die Bears stecken im Rebuild und ein Trade dieses Picks könnte ihren Neuaufbau mit einer Reihe zusätzlicher Draftpicks beschleunigen. Die Frage ist dann, welch einen Preis sie konkret verlangen könnten. Gibt es historische Vorbilder für die einzelnen Draftpositionen, von denen die möglichen Tradepartner hochtraden würden? Wir geben einen Überblick und sagen Euch, welche Teams infrage kommen und was sie für Trade-Ressourcen parat haben.

© getty Houston Texans - 2. Pick im Draft 2023 Die Texans hatten es in der eigenen Hand und hätten einfach das Spiel gegen die Colts verlieren müssen, um selbst den Top-Pick zu bekommen, der ihnen freie Wahl eingeräumt hätte, was den Quarterback angeht, den sie so dringend brauchen. Nun bleibt ihnen an 2 womöglich nur die zweite Wahl, nachdem das Team, das an 1 tradet, seinen QB gezogen haben wird. Oder gehen die Texans auf Nummer sicher und traden selbst hoch? Es wäre in jedem Fall ein Novum, denn nie zuvor hat ein Team von Position 2 auf die 1 hoch getradet in der Geschichte des NFL Drafts seit dem Zusammenschluss von AFL und NFL. Sollten sich die Texans aber zu diesem Schritt entscheiden, hätten sie sicherlich genügend Munition dafür. Allein im Draft 2023 verfügen sie über zwölf Picks, davon fünf an den ersten beiden Tagen und zwei in Runde 1 (2., 12.). Das wäre sicherlich ein schönes Paket, das man den Bears hier schnüren könnte. Und darüber hinaus hätten die Bears in diesem Szenario auch an 2 noch die Chance, erneut runter zu traden - etwa mit den Colts an die 4, denn auch dort wäre sehr sicher immer noch einer der zwei Top-Verteidiger zu haben, den die Bears vermutlich gerne hätten.

© getty Indianapolis Colts - 4. Pick im Draft 2023 Besagte Colts brauchen ebenfalls dringend einen Quarterback und Owner Jim Irsay ließ bereits wissen, dass ihm "dieser Bursche von Alabama" recht gut gefallen hat. Gemeint war mutmaßlich - bei Irsay weiß man das nie so genau - Bryce Young. Und der wird wahrscheinlich der Top-Pick im Draft sein. Auch hier gilt: Es gibt keine historischen Vorbilder für einen Uptrade von der 4 an die 1. Die Colts jedenfalls haben 2023 nicht annähernd so viel zu bieten wie etwa die Texans. Sie haben ganze drei Picks an den ersten zwei Tagen, darunter jeweils nur einen in den Runden 1 bis 3 - der Drittrundenpick ist der von den Commanders (80.) aus dem Wentz-Trade. Insofern müssten die Colts für einen Uptrade vermutlich auf zukünftiges Draftkapital setzen, was General Manager Chris Ballard nur sehr ungern tut. Jedoch könnte nach der Vorsaison und dem x-ten erfolglosen Quarterback-Experiment sein Stuhl nun auch wackeln, weshalb etwas mehr Aggressivität erforderlich werden könnte. Oder würde man vielleicht sogar den einen oder anderen Top-Spieler für Nummer 1 abgeben? Reine Spekulation, aber in der Front Seven der Bears klafft seit dem Abgang von Roquan Smith ein beträchtliches Loch und die Colts haben einen ziemlich guten Linebacker unter Vertrag ...

© getty Seattle Seahawks - 5. Pick im Draft 2023 Vorweg: Die Seahawks sind in diesem Szenario sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich, weil Geno Smith eben Free Agent wird. Es sieht danach aus, dass man an ihm zumindest mittelfristig festhalten wird nach der sehr guten Vorsaison. Wenn sich die Seahawks am Ende aber doch zu einem Trade für den Nummer-1-Pick entscheiden sollten, gäbe es hier sogar historische Vorbilder. 1995 etwa tradeten die Bengals ihren fünften Pick insgesamt und ihren Zweitrundenpick zu den Carolina Panthers und zogen dann - es waren andere, weniger weitsichtige Zeiten ... - Running Back Ki-Jana Carter mit dem Top-Pick. Überraschend war das ein grandioser Fehlgriff. 2001 gaben die Falcons dann ihren 5. Pick sowie einen Drittrundenpick 2001 und einen Zweitrundenpick sowie Kick-Returner Tim Dwight für den Top-Pick im Draft ab. Daraus wurde schließlich Michael Vick. Aber nochmal: sehr wahrscheinlich ist das nicht, dass die Seahawks was versuchen werden, auch wenn sie sehr viele Tradechips hätten - sie verfügen über zwei Erstrundenpicks, zwei Zweitrundenpicks und dazu einen in Runde 3 in diesem Draft ...

© getty Detroit Lions - 6. Pick im Draft 2023 Die Lions könnten eine Art Dark Horse in diesem Rennen sein. Eigentlich hat sich Jared Goff das Recht erarbeitet, erstmal der Starter der Lions zu bleiben. Doch wie überzeugt ist man von ihm wirklich? An einen Cut glaube ich mittlerweile in dieser Offseason nicht mehr, dazu war er in der Tat zu gut. Doch reicht er für den ganz großen Wurf, der nach der Vorsaison Angriff auf die Spitze der NFC North heißen muss? Falls nicht, hätten die Lions jetzt die Chance, die Weichen vollends für die Zukunft zu stellen. Sie haben dank des Stafford-Trades zwei Erstrundenpicks und könnten entsprechend angreifen, wenn sie denn wollten. Historisch betrachtet gab es einmal den Fall, dass jemand von 7 an die Spitze getradet hat: 1997 waren es die St. Louis Rams, die ihre Picks der ersten, dritten, vierten und siebten Runde zu den New York Jets geschickt haben. Dann zogen sie Hall-of-Fame-Tackle Orlando Pace mit dem Top-Pick. Mutmaßlich dürfte der Preis für einen Quarterback aber etwas höher ausfallen.

© getty Las Vegas Raiders - 7. Pick im Draft 2023 Während wir bei den Lions und Seahawks diskutieren können, ob es einen Quarterback braucht oder der aktuelle ausreichen könnte, haben die Raiders ihre Antwort darauf bereits gegeben - sie haben Derek Carr entlassen und stehen nun blank da. Entsprechend dürften sie sich intensiv mit einem Trade nach oben befassen. Nicht nur, weil sie dann freie Auswahl hätten, was den nächsten Quarterback betrifft - so sie nicht für Aaron Rodgers traden oder einen der Veteran-Free-Agents bevorzugen. Sie müssen angesichts der vermutlich für 2023 sicheren Quarterbacks der besagten Teams vor ihnen auch damit rechnen, dass jemand im Verlauf des Drafts einfach vor die Raiders tradet, um einen der noch vorhandenen Quarterbacks abzugreifen. Entsprechend sollten die Raiders zumindest stark darüber nachdenken, proaktiv zu werden. Auch hier gilt: Noch nie zuvor hat jemand in der NFL von 7 auf 1 getradet. Von daher wäre dies eine Premiere. In Sachen Munition müssten die Raiders allerdings auf zukünftige Picks zurückgreifen, da sie erst ab Runde 5 zusätzliche Picks haben werden, davor nur ihre eigenen. Inwiefern das mit dem Rebuild-Plan der Bears vereinbar ist, sei dahingestellt. In jedem Fall aber müssten die Raiders wohl mindestens zwei ihrer drei höchsten Picks in diesem Draft veräußern. Und auch die Raiders haben noch einige andere Baustellen zu beackern, weshalb ein solcher Move zumindest mal interessant wäre.

© getty Atlanta Falcons - 8. Pick im Draft 2023 Die Falcons senden derzeit Signale, dass sie durchaus mit Desmond Ridder, dem letztjährigen Drittrundenpick, als Starter für 2023 planen. Gleichzeitig aber sollen sie auch sehr an Lamar Jackson interessiert sein, den die Ravens - nach Franchise Tag - erstmal traden müssten. Und wenn das nicht funktioniert, dann könnte auch der Draft eine interessante Option für Atlanta sein. Die Frage dann wird, welches QB-Prospect ein klares Upgrade im Vergleich zu Ridder wäre. Und da kommen wir vermutlich schnell auf die Top 2 oder 3 der QB-Klasse, also Bryce Young, C.J. Stroud oder Will Levis - in welcher Reihenfolge auch immer. Und genau diese Gruppe wird sehr wahrscheinlich an Position 8 nicht mehr verfügbar sein. Ein aggressiver Trade wäre also von Nöten. Einen solchen für den Top-Pick machten die Falcons schon einmal - im Jahr 2001, als sie von Position 5 nach oben tradeten, um Michael Vick zu ziehen. Vermutlich wird dieses Jahr aber ein höherer Preis vonnöten sein. Und das könnte ein Problem für die Falcons im Rebuild sein, denn außer ihren eigenen vier Picks in den ersten vier Runden haben sie nur noch den 111. Pick der Titans zu bieten. Auch hier müsste also 2024 angezapft werden. Und all das mit zahlreichen weiteren offenen Baustellen. Zweifel sind angebracht.