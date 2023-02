Top 30 Ranking: Das sind die besten Free Agents auf dem Markt

Nach dem Super Bowl gilt: Voller Fokus auf die Free Agency! Über die kommenden vier Wochen werden Trades und Free Agents das Bild in der NFL prägen - SPOX bereitet euch vor, mit den besten Free Agents auf dem Markt.

McGary hatte in Atlanta eine echte Breakout-Saison, nachdem sich die Falcons dagegen entschieden hatten, seine Fifth-Year-Option zu ziehen. Diese Saison kam er vor allem als dominanter Run-Blocker in einer Offense zum Einsatz, die das ganz klar priorisierte. Ich denke nicht, dass McGary in jede Offense passt, und als Pass-Blocker bin ich noch nicht sicher bei ihm. Deshalb ist er nicht in der Top 30; dennoch dürften mehrere Teams an ihm Interesse haben.

Jemand wie Leighton Vander Esch, der in Dallas eine unerwartet starke Saison hatte, hat die Top 30 knapp verpasst - noch knapper war es bei Buffalos Tremaine Edmunds, der meine Nummer 31 am Ende war.

Free Agency 2023: Top 30 Ranking

30. Tony Pollard, RB, Dallas Cowboys

Unter allen Backs mit mindestens 190 Runs in der Regular Season hatte Pollard die meisten Yards nach Kontakt pro Run, die zweitmeisten Yards pro Run und die drittmeisten explosiven Runs, also Runs über mindestens 15 Yards. Nur Nick Chubb und Saquon Barkley hatten in dieser letzten Kategorie noch mehr, und beide kamen insgesamt betrachtet auf jeweils über 100 Runs mehr als Pollard.

Gerade diese letzte Statistik ist der Startpunkt eines jeden Arguments für Pollard. Seine Dynamik, seine Explosivität sind seine besten Eigenschaften - wie sehr diese der Cowboys-Offense fehlen werden, sah man beim Playoff-Aus gegen San Francisco, als Pollard früh verletzt raus musste.

Die größte Frage bei Pollard ist vermutlich die danach, inwieweit sich seine Explosivität auf eine größere Workload skalieren lässt: Der 25-Jährige hatte bislang in keiner Regular Season über 200 Runs; diese Saison war mit 193 die erste Spielzeit, in der er überhaupt auf über 130 Runs in einer Regular-Season-Saison kam. Der gegen die 49ers erlittene Wadenbeinbruch macht diese Prognose zumindest nicht einfacher.

29. Germaine Pratt, LB, Cincinnati Bengals

Die Bengals werden über die nächsten Monate einige kritische Vertragsentscheidungen fällen müssen. Der neue Deal für Joe Burrow schwebt über allem, auch Tee Higgins scharrt dann bald mit den Hufen. Konkret auf diese Free Agency muss man sich womöglich zwischen zwei sehr guten Defense-Spielern entscheiden: Bekommt eher Pratt, oder Safety Jessie Bates einen neuen Vertrag?

Pratt hatte vor dieser Saison eine eher überschaubare Karriere in Cincinnati; bis an den Punkt, dass ich die Linebacker-Position vor der Saison als Schwachstelle ausgemacht hatte.

Insbesondere die Breakout-Saison des 26-Jährigen strafte mich hier Lügen. Pratt entwickelte sich in seiner vierten Saison in einen der kompletteren Linebacker der Liga, inklusive seines Plays in Coverage.

28. Patrick Peterson, CB, Minnesota Vikings

Mit seinen knapp 33 Jahren ist Peterson in die Jahre gekommen, und das umso merklicher als ein Spieler, der jahrelang über seine Elite-Athletik kommen konnte. Dementsprechend ist er natürlich nicht mehr der Elite-Corner, der Nummer-1-Receiver ohne Hilfe über das Feld verfolgt und identitätsstiftend für eine ganze Defense sein kann, wie er das in seinen besten Jahren bei den Cardinals war.

Er ist noch immer ein Corner, der in einem System eine solide Rolle spielen kann, und genau das war dieses Jahr in Minnesota zu beobachten. Die Vikings waren meist eher passiv in ihren Coverages, spielten mit zwei tiefen Safeties und einer leichten Box, und ließen ihre Cornerbacks selten im Regen stehen.

In einem solchen System zu funktionieren und auch gut zu spielen, was Peterson in dieser Saison definitiv gemacht hat, hat seinen Wert und kann für Stabilität in einer Coverage-Unit sorgen. Aber in einer anderen Rolle sehe ich Peterson an diesem Punkt auch nicht mehr.