NFL Free Agency: Die größten Deals in der Geschichte der NFL

Mit dem Start des neuen Liga-Jahres am 15. März um 21 Uhr (MEZ) nähert sich auch Free Agency mit großen Schritten. Zeit für SPOX, einen Blick auf die bewegte Geschichte des NFL-Spielermarktes zu werfen, mit den Top 10 der größten Free Agent Deals bisher.

Dabei ist die Frage, was ein "großer" Deal ist, natürlich sehr relativ. Vor allem was das zugesagte Geld anbelangt wirken ältere Verträge natürlich oftmals lächerlich im Vergleich zu dem, was heute gezahlt wird.

Die Chiefs erreichten in beiden Jahren das AFC Championship Game, und Thuney war im Februar ein Mitgrund dafür, dass die Chiefs in SBLVII die starke Eagles Front stoppen konnten.

Thuney spielte in den beiden folgenden Jahren jeweils über 1000 Snaps und war der beste Pass Blocker am Team sowie der beste Pass Blocking Guard der Liga und Second-Team All-Pro 2022.

Nur wenige Wochen brauchten die Chiefs, um Super Bowl LV zu verdauen und sich an die Lösung der dort gezeigten Probleme entlang der Offensive Line zu machen. Patrick Mahomes musste konstanten Pressure erdulden, und die Bucs konnten die Chiefs Offense an der Line of Scrimmage nach Belieben dominieren.

Martin wurde 1995 von Bill Parcells gedraftet, als dieser noch Head Coach bei den New England Patriots war. Nach einer Offensive Rookie of the Year Saison und zwei weiteren 1000-Yards-Rushing-Jahren war Martin Anfang 1998 ein Restricted Free Agent.

Cousins Vertrag stellte sich nicht als der Dammbruch heraus, der von vielen Ownern befürchtet wurde. Bis zu Deshaun Watson gab es keine weiteren voll-garantierten Deals für Quarterbacks. Vielleicht wird also irgendwann diese Ära von jemanden anderen wirklich ins Rollen gebracht werden. Aber der erste in den NFL-Geschichtsbüchern wird Cousins bleiben.

Die Vikings, die gerade Case Keenum zum NFC Championship Game geführt hat, nahmen sich des Risikos an und gaben Cousins den ersten voll-garantierten mehrjährigen Deal der NFL-Geschichte, im Glauben, dass das Team drumherum titelreif wäre. Aber wie so oft konnte die Defense nicht Jahr-für-Jahr Top sein und andere Leistungsträger wie Stefon Diggs mussten dank der veränderten Cap-Situation mit Cousins auch gehen.

Cousins wollte außerdem einen voll garantierten Dreijahresvertrag, was für NFL-Spieler ein völliges Novum war. Zwei Franchise-Tags später überließen die damaligen Redskins das Problem wem anderen und Cousins wurde mit 28 Jahren einer der wenigen guten QBs, die Free Agency in ihrer Prime erreichten.

Kirk Cousins war in Washington in eine Zwickmühle geraten. Er spielte immer wieder gut, sodass eine Verlängerung sinnvoll wirkte, aber nie gut genug, um das Gefühl zu geben, er könnte ein Team tragen, das seinem QB wirklich viel Geld zahlt und dadurch weniger Geld für die anderen Roster-Plätze zur Verfügung hat.

In Dom Capers Defense wurde Woodsons Versatitlität als Cornerback - und später als Safety - voll zur Schau gestellt. Er wurde zum Defensive Player of the Year 2009 gewählt und gewann 2010 dann endlich einen Titel. Nach sieben Jahren endete seine Zeit als vermutlich bester Packers Cornerback aller Zeiten und er beendete seine Hall-of-Fame-Karriere wieder bei den Raiders.

2009 war Warner weiterhin einer der besten QBs der NFC, und lieferte sich in der Wild Card Round mit Aaron Rodgers ein episches Shootout, das die Cardinals in Overtime 51-45 gewinnen konnten.

Ebenso selten wie man zukünftige MVPs in Free Agency bekommt, passiert es auch, dass ein ehemaliger MVP Free Agent wird. Erst Recht ein zweifacher MVP, wie es Kurt Warner für die Rams Mitte der Nuller Jahre war. Warner hatte sich mit schlechten Leistungen und konstanten Verletzungen aus St. Louis rausgespielt, aber auch in New York fand er kein Zuhause bei den Giants.

Deion Sanders zu den 49ers und dann zu den Cowboys (1994 und 1995)

1 Jahr - 1,1 Millionen Dollar

7 Jahre - 35,3 Millionen Dollar - 12,2 Millionen garantiert

Prime Time war in den frühen 90ern der beste Cornerback der Liga und ein Ausnahmetalent in jeder erdenklichen Art und Weise. Er spielt Baseball und Football, mitunter in derselben Woche beides, und spielte in der NFL Defense, Offense und Special Teams. Als Teil der "2 Legit 2 Quit"-Falcons brachte er einen Swag in die Liga ein, den es davor so nicht gegeben hatte.

Nach fünf Jahren ohne nennenswerte Team-Erfolge wollte Sanders aber einen Titel holen, und verließ Atlanta via Free Agency. Um klar zu machen, dass es ihm nicht ums Geld ging, unterschrieb er in San Francisco für 1,1 Millionen Dollar. Sanders spielte überragend und wurde zum Defensive Player of the Year gewählt, während die 49ers Super Bowl XXIX gegen die Chargers 49-26 dominierten.

Da sein Agent, Eugene Parker mal wieder, nur einen Einjahresvertrag mit den 49ers verhandelt hatte, war Prime Time sofort wieder Free Agent und sah sich einem regelrechten Wettbieten mehrerer Teams entgegen. Die Cowboys machten das Rennen mit einem Deal, der noch heute als Prozentsatz vom Cap der größte Free Agent Cornerback Deal aller Zeiten ist.

Sanders blieb fünf Jahre in Dallas und gewann sofort im ersten Jahr wieder den Super Bowl. Dann folgten drei All-Pro-Saisons in Folge und schließlich eine Pro-Bowl-Saison 1999.