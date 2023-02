NFL - Lamar Jackson, Aaron Rodgers & Co. - Das sind die größten Offseason-Storys 2023

Alle 32 Teams sind in der Offseason angekommen und für einige werden die entscheidenden Weichen in den kommenden Wochen bereits gestellt. SPOX blickt auf die wichtigsten Storylines der kommenden Offseason.

Die NFL geht in die Offseason, doch auch dort wird einiges geboten sein. Noch vor dem Start der Free Agency gilt es besonders für zwei der größten Stars unter den Quarterbacks, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und dann wäre da noch die Frage, wie der Draft verlaufen wird. Der erste Pick der Chicago Bears dürfte so umlämpft wie selten sein in den letzten paar Jahren. Dies sind die wichtigsten Storylines der Offseason 2023.

© getty Lamar Jackson - Deal, Tag oder Trade? Die Free Agency bietet normalerweise wenig Action an der Quarterback-Front, aber diesmal könnten die ersten wichtigen Entscheidungen bereits im März fallen. Dafür sorgt nicht nur, dass überraschend viele Quarterbacks - Lamar Jackson, Daniel Jones, Geno Smith, Derek Carr, etc. - Free Agents werden könnten, sondern auch, dass es bei QBs unter Vertrag Bewegungen via Trade geben könnte. Lamar Jackson ist der größte und vielleicht erste Dominostein. Wir haben hier bereits ausführlich über seine Situation geschrieben, und seither ist nicht viel passiert. Die Ravens werden den Star-QB mit dem Franchise Tag belegen, sofern kein langfristiger Deal bis zur Deadline am 7. März zustande kommt, wobei es es zwei Tags gibt, die in Frage kommen: Bei der exklusiven Variante müssten die Ravens Stand jetzt 45,2 Millionen Dollar locker machen. Dafür hätte Lamar Jackson aber auch kein Recht, mit anderen Teams über einen Vertrag zu verhandeln. Das Gehalt orientiert sich an den Top-5-Gehältern seiner Position in der kommenden Saison, wird jedoch erst im April festgelegt. Und bis dahin könnte sch der genannte Betrag noch verringern, sollten die Topverdiener etwa Restrukturierungen zulassen oder neue Deals mit niedrigem Grundgehalt zu Beginn dazu kommen.

Bei der nicht-exklusiven Variante wären 32,4 Millionen fällig, hier könnte Lamar aber Vertragsentwürfe mit anderen Teams unterzeichnen, bei denen die Ravens ein Recht hätten, sie zu übernehmen. Falls sie ihn aber gehen lassen, bekämen sie zwei Erstrunden-Picks als Kompensation. Jackson hat als Option, seine Unterschrift unter dem Tag zu verweigern. Er kann das für das ganze Jahr machen, und das komplette Gehalt verlieren, wie es Le'Veon Bell 2018 tat oder aber nur für Teile des Jahres. Nach Woche 10 können getagte Spieler nicht mehr zur Saison zurückkehren, vielleicht will er aber auch nur dem Team im Training Camp mit einem Fernbleiben klar machen, dass er es ernst meint, und für Woche 1 dann unterschreiben. Im Falle eines Trades ist Jacksons Unterschrift auch eine Art Veto-Macht. Selbst beim nicht-exklusiven Tag kann der Trade nur passieren, wenn Jackson unterschreibt. Sollte er unterschreiben, haben die Ravens alle Optionen in der Hand: Sie können ihn mit dem Tag spielen lassen und nächstes Jahr das gleiche Spiel von vorne beginnen.

Sie können ihm einen langfristigen Vertrag geben, der an die Garantien von Deshaun Watsons Vertrag herankommt. Das allerdings ginge im Fall eines Franchise Tags nur bis zum 15. Juli. Anschließend sind langfristige Deals erst in der Offseason des Folgejahres möglich.

Sie können ihn traden. Diese letzte Option macht die Liga natürlich munter und bei einigen Teams wäre Lamar sicher ein sehr guter Fit. Die Buchmacher sehen derzeit noch immer die Falcons und Jets als wahrscheinlichste Destinationen, sofern er Baltimore verlässt. Lamar kann trotz des enormen Preises, den der Trade kosten würde, eine Offense transformieren. Die Jets sind mit den Verpflichtungen von Nathaniel Hackett und Todd Downing zumindest stilistisch in eine Richtung gegangen, die weniger zu Lamar passt, und sie haben auch die Packers bereits gefragt, ob Aaron Rodgers verfügbar wäre für einen Trade. Die Falcons sind da noch deutlich stärker im Rennen. Arthur Smiths Scheme würde hervorragend zu Lamar passen, und sowohl die Worte, wie auch die Handlungen des Falcons Front Office betonen immer wieder den Wert eines laufenden QBs. Die Falcons haben zwei Jahre Altlasten entsorgt und wären mit Cap Space ausreichend ausgestattet. Über 50 Millionen haben sie zur Verfügung, und das bevor sie mit dem Entlassen von Marcus Mariota nochmal 12 Millionen frei machen können. Sie haben alle ihre Top Picks, inklusive einem Top 10 Pick dieses Jahr als Trade-Material. Und sie haben mit einer deutlich verbesserten Offensive Line, einem sehr guten Run Game rund um Running Back Tyler Allgeier und guten Anspielstationen - Tight End Kyle Pitts und Wide Receiver Drake London - eine für Lamar vermutlich attraktive offensive Infrastruktur aufgebaut. Sehen wir Lamar in der NFC? Das wird eine der spannendsten Fragen der Offseason sein, auch wenn man immer noch davon ausgehen muss, dass er in irgend einder Art und Weise in Baltimore bleiben wird.

© getty Aaron Rodgers und die Dunkelheit In Green Bay ist der nächste Dominostein derzeit auf einer viertägigen Dunkelheits-Kur, um herauszufinden, ob und wo er 2023 spielen möchte. Aaron Rodgers hat letztes Jahr in einer ähnlichen Schwebe-Position am 8. März bekannt gegeben, dass er wiederkommen wolle und schnell eine Vertragsverlängerung erhalten. Für die Packers ist ist diese Personalie die Grundlage für ihre weitere Planung, insofern dürfte hier einer baldigen Entscheidung nichts im Weg stehen. Sollte Rodgers woanders hin wollen, gibt es mit den Jets und der Hackett-Connection einen logischen Fluchtpunkt. Unklar ist, ob die Packers auf die Anfrage der Jets bezüglich der Verfügbarkeit von Rodgers geantwortet haben. Aber es wird auch seit Anfang Februar ein anderes Team ganz hoch gehandelt: die Las Vegas Raiders. Spekulationen nahmen hier Fahrt auf, nachdem Wideout Davante Adams tweetete, dass Rodgers in seine Gegend ziehen werde. Ein paar Tage später gewann Rodgers das Pro-Am-Golfturnier in Pebble Beach und bemerkte am Kurs eine "starke Raiders-Präsenz". Das eine oder andere erfreute Lächeln entlockten ihm die vielen Raiders-Zurufe. Das alles - zusammen mit der nun erfolgten Entlassung von Derek Carr - führte dazu, dass die Raiders nun überwältigender Favorit auf die Dienste von Rodgers sind, noch vor den Packers. Und schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Rodgers aufhören könnte. Eine wichtige Storyline dieser Offseason liegt also buchstäblich noch im Dunkeln.