NFL: Ranking - Die besten Spieler in Super Bowl LVII

Der Super Bowl LVII zwischen den Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles steht vor der Tür. Noch einmal schlafen und dann ist es endlich so weit. Bis dahin blicken wir noch auf die besten Spieler dieses großen Spiels.

Schon jetzt dürfte klar sein, dass wir uns im Spiel der Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles auf ein Feuerwerk einstellen können. Beide Offenses sind zu Höchstleistungen in der Lage und auch die Defenses sind bestückt mit herausragenden Playmakern. Allerdings wird in diesem Ranking auffällig, dass der imposante Kader der Eagles insgesamt betrachtet der bessere ist - ligaweit vermutlich der beste. Doch das heißt nicht, dass den Chiefs in irgendeiner Weise Star-Power fehlte. Doch seht selbst!

© getty 10. C.J. Gardner-Johnson - Safety, Eagles Gardner-Johnson kam erst Ende August per Trade aus New Orleans zu den Eagles, fügte sich jedoch fast nahtlos ein und wurde schnell zum Leistungsträger für sein neues Team. Und das im Grunde auf zwei Positionen. Standesgemäß spielt er Safety und gilt als sehr ordentlicher Cover-Spieler, der vor allem tief sein zuhause hat. Doch als Avonte Maddox wochenlang ausfiel, übernahm er als Slot-Corner und war auch dort eine Stütze fürs Team. Er führte am Ende die NFL mit 6 Interceptions an und wird im Super Bowl einer derer sein, die ein Auge auf Travis Kelce werfen müssen. Das könnte der Schlüssel zum Spiel sein.

© getty 9. Marquez Valdes-Scantling - Wide Receiver, Chiefs MVS kam in der Offseason von den Packers nach Missouri und sollte seine Fähigkeiten als Deep Threat in die neue Offense der Chiefs einbringen. So ganz ist ihm dies noch nicht gelungen, zumal seine Target-Tiefe nun 4 Yards im Schnitt kürzer ist als zuletzt in Green Bay. Und dennoch kann er gerade gegen die Eagles, die anfällig gegen Deep Balls sind, zu einer gefährlichen Waffe werden. Denn wenn er mal frei ist, ist er nur schwer einzuholen. Sein wohl bestes Spiel der Saison machte er ausgerechnet im AFC Championship Game gegen die Bengals, als er auf 6 Receptions für 116 Yards und einen Touchdown kam. Eine starke Vorstellung von ihm ist schon deshalb wichtig, weil dadurch Kelce entlastet werden würde, der sicher im Fokus der Defense stehen wird.

© getty 8. Darius Slay - Cornerback, Eagles Slay ist ein Shutdown-Corner und ragt in der starken Secondary der Eagles heraus. Er kann ein gefährlicher Ballhawk sein, doch werfen Teams sehr selten in seine Richtung. 2022 sah er die wenigsten Targets in seine Richtung in den letzten fünf Jahren. Die Frage wird sein, ob Mahomes ihn herausfordern wird, denn manchmal geht er etwas zu viel Risiko ein, was die 5 Touchdowns erklärt, die er in dieser Spielzeit zugelassen hat. Letztlich aber wird er es seinem jeweiligen Gegenspieler schwer machen, ins Spiel zu finden.

© getty 7. Haason Reddick - Edge Rusher, Eagles Wie man Patrick Mahomes im Super Bowl beikommen kann, sahen wir vor zwei Jahren in Tampa - mit starkem Pass Rush! Und kein Pass Rusher der Eagles ist derzeit besser drauf als der Neuzugang. Reddick führte sein Team (70 Sacks) mit 16 Sacks und 41 Pressures an und legte noch 3,5 in den Playoffs drauf. Er ist ein Gamewrecker und kann Spielen mit einzelnen Aktionen eine Wende geben. Seine 5 Forced Fumbles waren die meisten in der NFL, in den Playoffs legte er gegen San Francisco noch einen nach. Reddick wird auch von der Chiefs-Offensive-Line nur schwer zu halten sein und könnte einer der Schlüsselspieler für Philly werden.

© getty 6. A.J. Brown - Wide Receiver, Eagles Der Trade des Jahres? Als die Eagles am Draft Day ihren Erstrundenpick für Brown tradeten, war eigentlich klar, dass dieser ein großes Upgrade für diese Offense sein würde. Doch er legte noch einen drauf und spielte seine beste Saison in der NFL. Er fügte sich nahtlos ein, war vor allem der Mann für die tiefen Pässe und immer für ein Big Play gut. Er ist der X-Receiver, der Philly lange Jahre gefehlt hat und die beste Waffe einer Offense, die bis an die Zähne bewaffnet ist.

© getty 5. Lane Johnson - Right Tackle, Eagles Bei Johnson reden wir nicht nur über den besten Offensive Tackle der Eagles oder den besten in diesem Spiel - gemäß mehrerer Metriken sprechen wir hier vielleicht vom besten Offensive Tackle der NFL. Johnson lag mit einer Pass Block Win Rate (ESPN) von 95 Prozent ganz vorne unter allen Tackles in der NFL. Er ist eine Bank und kann trotz einer Leistenverletzung sehr viel Druck von Jalen Hurts nehmen.

© getty 4. Chris Jones - Defensive Tackle, Chiefs Das größte Problem für die Eagles-Offense und die größte Stärke der Chiefs-Defense spielt an der Front. Chris Jones war 2022 mit Abstand der beste Defensive Tackle der NFL. Er ist ein formidabler Inside-Pass-Rusher, der sein Career High von 15,5 Sacks eingestellt hat und einer der Finalisten für den Defensive Player of the Year war. Jones war einer der entscheidenden Spieler im Championship Game gegen die Bengals und dominierte die Line mit 2 Sacks und 3 Tackles for Loss. Er ist deshalb die größte Gefahr für die Eagles, weil er eben nicht nur auf Quarterback-Jagd geht, sondern auch sehr stark gegen den Run spielt und kaum einen Tackle verpasst - er verpasste nur 2,2 Prozent seiner angesetzten Tackles, der niedrigste Wert seiner Karriere.

© getty 3. Travis Kelce - Tight End, Chiefs Warum rollte die Offense der Chiefs in der laufenden Saison trotz des Verlusts von Tyreek Hill? Hauptsächlich, weil Mahomes mit Kelce immer noch seine wichtigste Waffe zur Verfügung hatte. Wann immer es brenzlich wird, ist Kelce in der Mitte da und in der Regel offen. Seine durchschnittliche Target-Tiefe war zwar kürzer als je zuvor aufgrund des neuen Schemes, doch war er zuverlässig wie eh und je. Er ist der Go-To-Guy für First Downs und Touchdowns in der Red Zone. Das Hauptaugenmerk der gesamten Defense muss stets auf ihm liegen, sonst kann er dieses Spiel schnell übernehmen. Er ist der beste Non-Quarterback in Super Bowl LVII.

© getty 2. Jalen Hurts - Quarterback, Eagles Kommen wir zu den Quarterbacks. Jalen Hurts hat 16 seiner 17 Starts in dieser Saison gewonnen. Ohne ihn waren die Eagles 0-2 in Spielen, in denen sie die NFC East (und den Top-Seed) hätten klarmachen können. Will sagen: Er ist der beste und wichtigste Spieler dieser Offense. Er kann den Unterschied ausmachen und zwar auf mehreren Ebenen. Er führte die NFL mit einer Completion Percentage von 71,7 Prozent innerhalb der Pocket an und hat immer ein Shot-Play im Arm. Zudem kann er jede Defense mit seiner Athletik und Mobilität bei jedem Down absolut entnerven - sei es mit designten Run-Plays oder eben mit Scrambles. Hurts war nicht zu Unrecht ein MVP-Kandidat und hätte den Award vermutlich auch gewonnen ...