NFL Playoffs Preview Wildcard Sonntag und Montag: Endet die Saison der Cowboys wie sie begann?

Die Wildcard Round geht am Sonntag weiter, mit gleich mehreren Division-Duellen in der AFC. Die Ravens vermissen ihren Superstar, während die Dolphins womöglich mit stumpfen Waffen antreten.

Für die Bills geht es einfach darum, Turnover zu vermeiden. Sie kamen zwar von solchen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zurück, doch sorgten diese auch mehrfach dafür, dass Gegner länger in Schlagdistanz blieben, als es nötig gewesen wäre.

Es ist schwer, eine Schwachstelle der Bills speziell für dieses Spiel zu finden. Doch Gabe Davis ist zumindest ein gewisser X-Faktor. Er nämlich spielt zwar eine recht gute Saison, doch erstens schlug er nach seinen fulminanten Playoffs 2021 (5 Touchdowns in 2 Spielen) nicht vollends ein. Und zweitens leistete er sich in dieser Spielzeit viel zu viele leichte Drops. Stellt er diese ab, wären die Bills wohl nicht zu halten, da Gegner schon genug mit Top-Receiver Stefon Diggs zu tun haben.

Mit Thompson gelangen der Dolphins-Offense zuletzt 140 Passing Yards gegen die Jets. Man muss also Schlimmeres befürchten in dieser Konstellation, zumal die eigene Defense gerade durch die Luft zu den schlechteren der NFL zählt. Die Dolphins mögen mit Hill und Jaylen Waddle herausragende Playmaker haben, doch muss die eben auch jemand in Szene setzen.

Doch jener Tua erlitt in dieser Saison auch zwei Gehirnerschütterungen - also offiziell. Von der jüngsten hat er sich noch nicht wieder erholt und wird daher dieses Spiel verpassen.

Die Bills starteten als Top-Favorit in die Saison und wurden ihrem Anspruch zumindest ansatzweise gerecht. Sie gewannen erneut souverän die AFC East und scheiterten letztlich am Top-Seed womöglich nur deshalb, weil das Spiel gegen die Bengals in Woche 17 aus bekanntem Grund abgebrochen werden musste.

Und dann sehen wir erneut ein One-Score-Game, vielleicht sogar eine Overtime. Und die Playoffs sind für gewöhnlich ein guter Zeitpunkt, an dem einem das lange holde Glück ausgeht. Daher sehe ich hier den Upset. 29:27 New York.

Realistisch betrachtet spielen beide Teams eigentlich auf Augenhöhe. Es gilt also, Fehler zu minimieren, nicht zu großes Risiko einzugehen und den Gegner seiner Stärken zu berauben. Für die Vikings bedeutet das, das Run Game zu behindern und Jones in der Pocket zu halten. Für die Giants wiederum geht es darum, Cousins unter Druck zu setzen, denn dann macht er Fehler.

Cousins und Co. werden vermutlich ein paar Big Plays auflegen. Wird Jones in der Lage sein, zu kontern? Er spielt sicherlich seine beste Saison in der NFL, muss das bisher Gezeigte aber jetzt bestätigen. Sein Vertrag läuft zudem in Kürze aus, eine Top-Leistung könnte ihm persönlich also auch helfen, einen neuen Kontrakt zu erhalten.

Neben den deutlichen Niederlagen in Detroit und Green Bay ließen sie auch in den Auftritten gegen die Giants und die Colts, als sie das größte Comeback der Geschichte brauchten, sehr viel zu und kamen und nur unter größter Anstrengung zurück. Und das mag auch mit der Verletzung von Center Garrett Bradbury zu tun haben, der fünf Spiele am Stück verpasst hat. Er könnte es noch rechtzeitig zum Spiel schaffen, klar ist das aber noch nicht.

Die Vikings gewannen das erste Aufeinandertreffen mit den Giants in Woche 16 mit einem Field Goal Unterschied. Absolute Top-Form legten sie nun aber schon länger nicht mehr an den Tag.

Letztlich reichte ihnen ein 2-2-Finish, um bereits in Woche 17 durch einen Heimsieg über Indy die Playoffs perfekt zu machen. Und wie gut die Arbeit von Daboll und seinem Staff wirklich ist, zeigte sich dann nochmal in Woche 18. Man unterlag zwar den Eagles, machte es aber bis kurz vor Schluss richtig spannend - und das mit zahlreichen Backups auf dem Platz.

Am Ende jedoch sehe ich hier einfach große Vorteile bei den Bengals mit Burrow an der Spitze. Er wird mit seiner Klasse den Unterschied machen und die Bengals im Super-Bowl-Rennen halten. 24:18 Cincinnati.

Die Ravens auf der anderen Seite müssten, um wirklich konkurrenzfähig zu sein in den Playoffs, ein funktionelles Passspiel aufbieten. Das taten sie seit Jahren nicht, weil ihnen dafür die Feuerpower fehlt. Doch das scheint der einzige Weg zu sein. Nicht nur in diesem Spiel.

Für die Bengals kommt es darauf an, den Pass Rush der Ravens gegen die eigene angeschlagene Line in Schach zu halten. Man muss Burrow zumindest etwas Zeit geben, um seine Playmaker zu finden.

Scharping kam nach drei Jahren in Houston via Waiver Wire nach Cincy und muss nun nach einer Saison als Backup zum ersten Start in den Playoffs gegen die Ravens und deren gefährliche Front antreten. Viel tiefer kann das kalte Wasser eigentlich nicht sein. Die O-Line war eine Großbaustelle der letzten Saison und mit den genannten Ausfällen droht sie erneut zur Schwachstelle zu werden - gerade gegen Baltimore, das durchaus für Inside Pressure sorgen kann. Von Scharping hängt also einiges ab.

Die Formkurve zeigt in Cincy weiter nach oben, doch musste man zuletzt ein paar empfindliche Tiefschläge einstecken. Right Tackle La'el Collins fällt ebenso aus wie Cornerback Chidobe Awuzie. Und nun muss auch noch Guard Alex Cappa nach einer Knöchelverletzung passen. Kein guter Zeitpunkt, um die komplette rechte Seite der O-Line zu verlieren.

Nach dem Erreichen des Endspiels in der Vorsaison hielt der Super-Bowl-Hangover in Cincy nicht lange an. Man verlor zwar die ersten zwei Spiele der Saison, anschließend jedoch ging es merklich bergauf. Mit am Ende acht Siegen in Serie gewann man erneut die AFC North.

Tampa Bay Buccaneers (8-9) - Dallas Cowboys (12-5) (Di., 2.15 Uhr live auf DAZN)

Tampa Bay Buccaneers: Der Weg in die Playoffs

Die Buccaneers blicken auf eine frustrierende Saison zurück. Zwar litten sie seit Saisonbeginn - und schon davor - unter extremem Verletzungspech, sicher ein Grund für die zahlreichen Probleme. Doch darüber hinaus standen sie sich mit schlechtem Coaching nach dem Rücktritt von Bruce Arians immer wieder selbst im Weg.

Das größte Ärgernis: Obwohl die Bucs zu den effizientesten Teams beim Einsatz von Play Action zählen, setzt Offensive Coordinator Byron Leftwich nur äußerst dosiert auf diese Spielzüge. In seinen Augen funktionieren diese nur, wenn das Run Game vorher funktioniert. Das Run Game wiederum lag aber auch aufgrund von Ausfällen in der Offensive Line meist brach ...

Am Ende krampfte man sich zu acht Siegen, die letztlich für eine schwache Division reichten. Immerhin: In Woche 17 gegen die Panthers zeigte man eigentlich zum ersten Mal in dieser Saison, dass die alte Big-Play-Offense immer noch vorhanden ist.

Dallas Cowboys: Der Weg in die Playoffs

Endet die Saison der Cowboys, wie sie begann? In Woche 1 kassierte man eine 3:19-Niederlage in Tampa und bekam offensiv nichts auf die Reihe. Danach jedoch - trotz langer Pause von QB Dak Prescott - fing sich das Team, lebte auch viel von einer bärenstarken Defense und blieb lange ärgster Verfolger der Eagles in der NFC East.

Eine Niederlage gegen Jacksonville eine Woche vor Weihnachten jedoch beraubte Dallas der Chance, mit den Eagles gleichzuziehen. Jene wurden zwar an Heiligabend tatsächlich besiegt, doch war da das Polster Phillys schon zu groß. Am Ende blieb also nur eine Wildcard und ein enttäuschender Saisonausklang in Washington (6:26).

Die aktuelle Situation der Buccaneers

Die Liste der angeschlagenen Spieler ist weiterhin lang bei den Bucs. In der Offensive Line hat sich nun auch noch Backup-Center Robert Hainsey verletzt, während Ryan Jensens Status weiterhin unklar ist. Er verletzte sich bereits vor Saisonstart, trainiert aber immerhin wieder.

Mike Evans und Julio Jones sind angeschlagen, ebenso droht ein erneuter Ausfall von Left Tackle Donovan Smith. Defensiv ist fast die komplette Secondary angeschlagen, zudem der Einsatz von Defensive Tackle Vita Vea fraglich.

Die aktuelle Situation der Cowboys

Die Cowboys mussten in den vergangenen Wochen einige Ausfälle in ihrer Defense verkraften. Sowohl in der Front als auch in der Secondary wird die Lage langsam ernst. Offensiv wiederum sah die Offensive Line in letzter Zeit einige Umstellungen. Center Tyler Biadasz fiel aus, könnte nun aber zurückkehren. Tyron Smith gibt nun den Right Tackle, Rookie Tyler Smith spielt Left Guard und Jason Peters hat den Left Tackle übernommen.

Über allem schwebt aber die Frage, was man nun mit der offensiven Bankrotterklärung des Teams in Washington machen soll (6 Punkte). War es ein Motivationsproblem, da die Eagles zeitgleich gewannen? Oder steckt mehr dahinter? Und was machen wir mit der aktuellen Verfassung von Dank Prescott, der seit sieben Spielen immer mindestens eine Interception geworfen hat?

Buccaneers vs. Cowboys: Players to Watch

Nick Leverett (Offensive Lineman, Buccaneers)

Die Lage in der O-Line der Bucs ist ernst. Man kann nicht damit rechnen, dass Jensen rechtzeitig zurückkommt, ebenso scheint Hainseys Einsatz nach einer Hamstring-Verletzung unwahrscheinlich. Und damit müsste Left Guard Leverett wohl als Center einspringen. Die große Frage ist, wie sich das auf Tom Brady und auch aufs Run Game auswirkt, denn Center ist nun mal ein zentraler Punkt einer jeden Offense und speziell Brady ist bekannt dafür, nicht mit jedem Center gleich zu harmonieren.

Michael Gallup (Wide Receiver, Cowboys)

In Woche 1 war die Offense der Cowboys abgemeldet. In Woche 18 ebenfalls. Und einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass Prescott im Grunde nur eine zuverlässige Anspielstation hat - CeeDee Lamb. Er produziert zuverlässig, während seine Nebenleute einer Wundertüte gleichen. Allen voran ist hier Gallup zu nennen, der zwar recht früh von seinem Kreuzbandriss zurückkehrte, aber letztlich in diesem Jahr bislang kein Faktor war. Gegen die Commanders hatte er 6 Targets, aber nur einen Catch. Die Bucs werden sich auf Lamb stürzen, Gallup auf der anderen Seite wäre also eine wichtige Alternative für Prescott.

Buccaneers vs. Cowboys: Darauf kommt es an

Das alte Lied: Die Bucs müssen frühzeitig das machen, was funktioniert - das Passspiel muss über Play Action beginnen, damit man die PS auf die Straße bekommt.

Die Cowboys wiederum müssen Wege finden, mehr als nur Lamb im Passspiel zu finden und sich zudem nicht zu sehr aufs Run Game verlassen. Außerdem sollte Prescott tunlichst seine Fehlerquote der letzten Wochen senken.

Buccaneers vs. Cowboys: Prognose

Meine ausführliche Prognose lest Ihr hier!

Unterm Strich halte ich wenig von beiden Coaching Staffs und die Cowboys fürs bessere Team, glaube aber nicht, dass Brady in Runde 1 rausfliegt. Weil man zuletzt offensiv wieder gezeigt hat, was möglich ist - wenn auch nur in Ansätzen. 26:24 Tampa Bay.