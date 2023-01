NFL Playoffs Preview Divisional Round Sonntag: Brock Purdys erste schwierige Aufgabe?

Am Sonntag blicken die San Francisco 49ers und ihr Rookie-Quarterback Brock Purdy erstmals auf eine gute Defense im Duell gegen die Dallas Cowboys, und das abgesagte Spiel der Cincinnati Bengals und Bills findet eine Neuauflage - in Buffalo.

Hätten die Bengals das wegen Damar Hamlins Herzstillstand abgebrochene Spiel in Woche 17 gewonnen, hätten sie in diesem Duell Heimrecht. Die Liga hat bei ihrer Umstrukturierung der Playoffs aber auf die Divisional Round keine Rücksicht genommen, erst im Conference Championship Game steht Atlanta als neutraler Austragungsort fest, sollten die Bills und die Chiefs weiterkommen. Mit dieser Lösung sind die Bengals natürlich nicht zufrieden und kommen somit mit einem kleinen Extra-Motivationsschub nach Buffalo.

© getty Buffalo Bills (14-3, #2) - Cincinnati Bengals (13-4, #3) (S0., 21:00 Uhr live auf DAZN) Buffalo Bills: Der Weg in die Playoffs Die Bills sahen sich nach dem Tyreek-Hill-Trade als Topfavoriten auf den Titel und konnten diesen Status mit einem Sieg in Woche 6 in Kansas City bestätigen. Nach der Bye Week und rund um eine kleine Verletzung von QB Josh Allen geriet die Offense etwas in Stocken, aber seit Ende November lief die Maschine wieder reibungslos. Woche 17 bot mit dem Hamlin-Schock ein trauriges Zwischenspiel, aber seither ist das Team emotional nochmal enger. Die Bills beendeten die Saison als zweitbeste Offense hinter den Chiefs in EPA/Play, Success-Rate und QBR und waren die Offense mit den meisten Big Time Throws laut PFF. Allen warf dabei tiefere Bälle als die beiden Jahre davor (10,2 Average Depth of Target). Die Defense war auch erneut eine Top-10-Unit, und das obwohl mit Edge Von Miller (seit Woche 14) und Cornerback Tre'Davious White (bis Woche 12) wichtige Leistungsträger über weite Teile der Saison fehlten. Zwar kann sie sich nicht zu der Elite der Liga zählen wie im Jahr zuvor, aber gut genug für einen tiefen Playoffrun ist sie allemal. Cincinnati Bengals: Der Weg in die Playoffs Nach zwei knappen Niederlagen zu Saisonbeginn starteten die amtierenden AFC-Champs durch und gewannen 13 der nächsten 15 Spiele. Entscheidend dafür war, dass die Offense von Head Coach Zac Taylor und Offensive Coordinator Brian Callahan, der derzeit erster Head-Coaching-Interviews führen darf, einen deutlichen Schritt nach vorne machte. Die zuvor steril wirkende Struktur, die dank überragenden Einzeltalenten trotzdem immer wieder funktionierte und 2021 zum Einzug in den Super Bowl führte, wurde rundum verbessert, was Diversität, kreatives Play-Calling und Adaptionsvermögen angeht. Das Resultat war eine Top-5-Offense mit einem im zweiten Jahr in Folge groß aufspielenden QB Joe Burrow, der erneut die Liga in PFF Passing Grade anführte. Die Defense konnte sich auf Top 10 Niveau steigern und hat seit Dezember nur einmal 24 Punkte erlaubt, und zwar beim Sieg gegen Kansas City in Woche 13. Die Stärken liegen weiterhin an der Line of Scrimmage, während Linebacker Germaine Pratt auch einen enormen Entwicklungsschritt diese Saison vollbrachte. Die Bengals sind ähnlich den Bills emotional aufgeladen, da sie das Auswärtsspiel in Buffalo als eine unfaire Lösung der NFL ansehen. Dass bei dem Spiel an irgendeinem Punkt mal die Gefühle überhand nehmen, ist nicht auszuschließen. Die aktuelle Situation der Bills Damar Hamlin, der beide Spiele seit seinem Kollaps live getweetet hat, hat zwar mehrfach schon die Bills facility besucht, hat aber laut aktuellen Berichten noch einen weiten Weg vor sich . Die Bills kamen gesund aus dem Dolphins-Game und gehen als Favorit in das Spiel gegen die Bengals. Turnover sind derzeit das Thema Nummer 1, nachdem sie das Wild Card Game unnötig knapp gestalteten. Josh Allen wird gegen die Bengals-Defense versuchen, disziplinierter vorzugehen, um unnötige Fehler zu vermeiden. Die aktuelle Situation der Bengals Die Bengals kommen mit einer Art "Us-against-the-world-Vibe" nach Buffalo und werden sicher kein einfacher Gegner für die Bills. Allerdings plagte sich das Team in der Wild Card Round - wie die Bills - mit einem Backup-QB. Erst ein defensiver Score war nötig, um das Spiel gegen die Ravens zu entscheiden. Verloren wurde in dem Spiel Left Tackle Jonah Williams, was Backup Jackson Carman auf den Plan ruft. Hier wird eine erneute Umstellung von Zac Taylor gefragt sein: Findet er einen Gameplan, der kürzere Time to Throw erlaubt, ohne dabei die Explosivität der Receiver zu kappen?

© getty Bills vs. Bengals: Players to Watch Devin Singletary (Running Back, Bills) Die Laufdefense der Bengals ist anfällig und ihr Pass Rush vom Second Level gehört zu den besten der Liga. Singletary wird also nicht nur die Rolle haben, am Boden die Offense aus brenzligen Situationen draußen zu halten, sondern auch eine zentrale Rolle als Pass Protector erfüllen. Freie Blitz-Linebacker sind bei den tiefen Routen der Offense ein großes Problem und Singletary wird einen Anteil daran haben, ob sie durchkommen oder nicht. Eli Apple (Cornerback, Bengals) Apple ist der so genannte Weak Link der Bengals Defense und sieht die meisten Targets von allen Verteidigern. Bills Offensive Coordinator Ken Dorsey wird versuchen, so oft wie möglich Stefon Diggs in seine Richtung laufen zu lassen, da hier die Aussicht auf Erfolg am höchsten ist. Wenn Apple keine Antwort hat, wird es für die Bengals schwer werden, der Offense einen Riegel vorzuschieben. Bills vs. Bengals: Darauf kommt es an Das Duell in den Trenches wird entscheidend sein: Schaffen es die Bills wieder Pressure zu erzeugen, wie sie es gegen die angeschlagene Offensive Line der Dolphins mit einem Rookie-QB taten? Oder wird Burrow Zeit haben, Ja'Marr Chase und Tee Higgins zu finden? Und schaffen es umgekehrt die Bengals, Edge Trey Hendrickson auf die Schwachstellen der Bills Offensive Line (Right Guard Rodger Saffold und Right Tackle Spencer Brown) zu richten? Bills vs. Bengals: Prognose Hier geht's zu den Prognosen von Kollegen Blumberg! Die Bills sind zwar Favorit, werden aber Konzentrationsschwierigkeiten haben mit der Hamlin-Komponente. Die Bengals setzen ihre Anpassungsfähigkeit fort und finden einen Weg, mit schnelleren Pässen ihre Anspielstationen zu finden. Am Ende wird's ganz knapp. 32:29 Bengals - nach Overtime.

© getty San Francisco 49ers (14-4, #2) - Dallas Cowboys (13-5, #5) (Mo., 00:03 Uhr live auf DAZN) San Francisco 49ers: Der Weg in die Playoffs Die 49ers kommen als absolut dominantes Bollwerk an Offense und Defense in die Playoffs und können dabei auf eine bewegte Saison zurückblicken. Irgendwann einmal war Trey Lance der QB dieses Teams. Dann war Jimmy Garoppolo dran. Jetzt ist es die magische Stunde des Brock Purdy. Konstant über all diese QBs ist Kyle Shanahans meisterhafte Art, offene Receiver zu kreieren. Seit dem Trade von Christian McCaffrey ist nochmal klarer geworden, wie schwer es diese Offense dem Gegner macht, wenn sie aus Running-Back- und Tight-End-lastigen Formationen passt, und das Ergebnis war dominant. Sie unter 30 Punkten zu halten, ist sehr schwierig. Die Defense gehört diesmal wieder zur Ligaspitze nach einem Jahr Pause und trug maßgeblich dazu bei, dass selbst bei allen Neuerfindungen der Offense das Team nie in ein Loch fiel. Nick Bosa dürfte der Defensive Player of the Year sein und die gesamte Front 7 ist eine einzige Augenweide an diszipliniertem Defensiv-Football. Dallas Cowboys: Der Weg in die Playoffs Auch die Cowboys mussten dank einer QB-Verletzung zu einem Backup greifen, hier kehrte aber Dak Prescott zurück und profitierte maßgeblich von den Tricks und Kniffen, die die Coaches für Cooper Rush installiert hatten. Jedem QB hilft Play Action, nicht nur den Backups. Prescott hatte als Resultat eine solide Saison, bei der vor allem CeeDee Lamb und Tony Pollard die Stars der Offense waren. Die Defense unter Defensive Coordinator Dan Quinn war wieder eine der besten der Liga. Vor allem der Pass Rush rund um Edge Micah Parsons wusste ganze Spiele an sich zu reißen, und Parsons hat seit Woche 15 kein Spiel mit weniger als 5 Pressures bestritten. Er hatte auch 6 Spiele dieses Jahr mit zwei Sacks. Die aktuelle Situation der 49ers Die 49ers sind in einer verrückten Mischung aus ersten Super-Bowl-Hoffnungen und einem Happy-To-Be-Here in die Playoffs gekommen. Gegen die Seahawks endete es in einer Party, als Shanahan nach der Halbzeit alle richtigen Regler fand, um die Seahawks abzustellen. Allerdings ist die Party rund um Brock Purdy bisher auch recht glücklich gewesen, was die Gegner angeht. Mit Washington hat man nur ein Team mit einer Top-10-Defense gespielt, und die Cowboys sind ein anderes Kaliber an Pass Rush. Wie Purdy damit umgeht ist die Kernfrage, an der das Team derzeit vermutlich fieberhaft arbeitet. Die aktuelle Situation der Cowboys Die Cowboys haben Left Tackle Jason Peters im Wild Card Match verloren und müssen somit Tyler Smith wieder auf Left Tackle platzieren. Er wird mit Nick Bosa ein recht angespanntes Vergnügen haben. Ansonsten kommen die Cowboys gesund ins Match. Mental wird die Frage sein, wie sehr der Blowout eines mittelmäßigen Buccaneers-Teams ihnen zu Kopf steigt. Es war Prescotts bestes Spiel in dieser Saison, und die Formkurve zeigt steil nach oben. Aber die Gegner werden eben nicht einfacher.