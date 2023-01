NFL Playoffs Preview Divisional Round Samstag: #1 Seeds als hohe Favoriten

Die NFL Playoffs sind bei den besten acht Teams angekommen und die Nummer-1-Seeds stoßen dazu: Die Chiefs sind hoher Favorit gegen die Jaguars und die Eagles versuchen zum dritten Mal diese Saison, die Giants zu besiegen.

Dabei sind beide Duelle auch wieder Rematches: Die Chiefs haben in Woche 10 27:17 gewonnen, waren allerdings dominanter, als es das Ergebnis vermuten lässt. Die Eagles haben die Giants zweimal geschlagen, einmal 48:22 in Woche 14 und dann 22:16 in Woche 18, als die Giants ihre Starter bereits schonten.

© getty Kansas City Chiefs (14-3, #1) - Jacksonville Jaguars (9-8, #4) (Sa., 22:30 Uhr live auf DAZN) Kansas City Chiefs: Der Weg in die Playoffs Die Chiefs kamen in einer fast ungewohnten Position in die Saison: Nach dem Tyreek-Hill-Trade und den offensiven Flauten 2021 war man nach zwei Jahren Pole-Position erstmals wieder nicht der Favorit auf den Titel vor Beginn der Saison. Patrick Mahomes antwortete auf die Skepsis mit einer seiner besten Spielzeiten: Er verteilte den Ball auf seine neuen Anspielstationen und war sichtlich unbeeindruckt von Hills Abgang. Mahomes führte die Liga in Passing Yards an (mit einem neuen persönlichen Rekord) und brach den NFL-Rekord für Total Yards (Passing und Rushing) in einer Saison. Die Chiefs-Offense war vielleicht nicht auf 2018er-Niveau, aber besser als 2021, mit weniger Flauten und mehr Konstanz. Die Defense war für ihre Verhältnisse überraschend gut und trug ihren Teil dazu bei, dass manche Spiele gar nicht erst knapp werden konnten. Neben der gewohnten Dominanz von Defensive Tackle Chris Jones war es hier vor allem eine Verbesserung der Coverage, die die Unit aus dem Keller hob. Ein Schlüssel zum Erfolg war, auf der Seite des Balles Safety Daniel Sorensen durch Justin Reid zu ersetzen. Jacksonville Jaguars: Der Weg in die Playoffs Die Jaguars haben die Comebacks in sich: Im Big Picture kam man aus dem Loch wieder heraus, als das Team bei 4-8 wenig Aussicht auf die Playoffs hatte: Bei 9,9 Prozent standen die Chancen laut den Buchmachern Anfang Dezember. Fünf Siege in Folge und einen Sweep der Titans später gewannen sie schließlich die Division. Offensiv wurde das Team getragen von Trevor Lawrence, der unter dem neuen Head Coach Doug Pederson einen großen Schritt nach vorne machte und auch seine neuen Anspielstationen (allen voran Christian Kirk) gut einzusetzen wusste. Pederson fand gute Wege, Kirk und Tight End Evan Engram in der Offense aufblühen zu lassen, - ein großer Anteil am Turnaround der Franchise gebührt ihm. Defensiv war es Edge Defender Josh Allen, der einen riesigen Schritt vom 50-Pressures- zum 75-Pressures-Guy machte und damit unter den Top 10 der Liga landete. Die Jaguars-Defense konnte sich damit aus dem Ligakeller ins Mittelfeld hieven, was zusammen mit den offensiven Fortschritten für den Playoffeinzug reichte. Und dann war da das erste Playoffspiel seit 2017 und das erste in Trevor Lawrences Karriere, das fünftgrößte Comeback der NFL-Geschichte. Das Team ist noch kein Titelanwärter - dafür passieren noch zu viele Fehler, die die Rückstände erst hervorbringen - aber man kann auch schwerlich argumentieren, dass sie unverdient in den Final Four der AFC wären. Die aktuelle Situation der Chiefs Die Chiefs starten gesund und erholt ins Playoff-Rennen. Wide Receiver Mecole Hardman ist der einzige nennenswerte Ausfall, und Running Back Clyde Edwards-Helaire wurde nicht von IR geholt. Head Coach Andy Reid hatte zwei Wochen Zeit sich vorzubereiten und angesichts der Tatsache, dass sowohl der #6- als auch der #7-Seed mit Backup-QBs als hohe Underdogs in die Wild Card Round gingen, würde es nicht wundern, wenn er die Zeit bereits mit Chargers- und Jaguars-Scouting verbracht hätte. Dazu kommt, dass die Chiefs nicht nur die Jaguars aufgrund der Begegnung in der Regular Season kennen. Pederson war Andy Reids Schützling und Offensive Coordinator in der Zeit vor Mahomes. Schematisch kennen sich die beiden gut, und Pederson wird sich anstrengen müssen, seinem Mentor etwas zu zeigen, das der noch nie gesehen hat. Die Chiefs sind durch die Vorbereitungszeit, den gesunden Roster und den besseren Quarterback klar im Vorteil und werden durch die Bank mit mehr als 8 Punkten favorisiert. Die aktuelle Situation der Jaguars Die Jaguars kommen mit dem emotionalen Hoch, ein schon verloren geglaubtes Spiel gedreht zu haben, nach Arrowhead, müssen sich ihrer Außenseiterrolle aber bewusst sein. Immer wieder geraten vermeintliche Cinderella-Teams nach prickelnden Playoff-Siegen in der Woche drauf unter die Räder, weil man sich emotional verausgabt hat. Pederson hat zwar den Nachteil der geringeren Vorbereitungszeit, ist aber ein guter In-Game-Manager, der bei 4th Down immer wieder klügere Entscheidungen als Reid trifft. Hier wird er seinen Vorteil suchen müssen, um das QB-Defizit auszugleichen. Die Jaguars sind ebenso größtenteils gesund, sieht man von Left Tackle Cam Robinson ab, der seit Woche 15 auf IR ist und relativ durchwachsen von Walker Little vertreten wird.

© getty Chiefs vs. Jaguars: Players to Watch Andrew Wylie (Right Tackle, Chiefs) Wylie ist die Schwachstelle der Offensive Line der Chiefs, und die Jaguars haben neben #1 Overall Pick Travon Walker mit Allen und Arden Key fähige Pass Rusher auf dem Feld, die allesamt zwischen linkem und rechtem Alignment recht viel rotieren und somit Wylie alle abbekommen werden. Wylie hat in der Saison 49 Pressures erlaubt - der dritthöchste Wert unter Tackles. Im ersten Duell hat Andy Reid, vermutlich auch deshalb, nur 8 True Pass Sets gecallt, also Pässe, die von einem Liner verlangen, einen normalen Pass zu blocken (also keine Screens, keine Play Action, keine Würfe unter 2 Sekunden, etc.) Der Spielverlauf legte es damals auch nahe, dass die Chiefs dieses Risiko nicht eingehen müssen. Sollten die Jaguars aber über Wylie in der Lage sein, die Offense früh zu stören, wäre das ein großer Schritt Richtung möglichem Upset. Evan Engram (Tight End, Jaguars) Engram hatte aus dem College kommend den Ruf, ein "großer Wideout" zu sein, wurde dem aber bei den Giants nie gerecht. Weder Pat Shurmur noch Joe Judge wussten etwas mit ihm anzufangen - bis Pederson Engram endlich gerade rückte. Engram spielte 22 Prozent seiner Snaps als Wide Receiver in Jacksonville, während sein Höchstwert in New York 15 Prozent war. Das Resultat war die beste Saison seiner Karriere sowie die drittmeisten Targets des Teams. Die Chiefs haben zwar eine bessere Coverage Unit als letztes Jahr, aber werden ihre Aufmerksamkeit auch Christian Kirk widmen müssen, der primär im Slot angreift. Können die Chiefs Engram auch in Schach halten, oder wird er für Lawrence die Anspielstation sein, die hin mithalten lässt mit der Chiefs-Offense? Chiefs vs. Jaguars: Darauf kommt es an Spannend wird sein, ob Pederson einen Weg findet, die kreativen Blitz-Packages von Chiefs Defensive Coordinator Steve Spagnuolo abzufangen. Travis Etienne ist als Runner okay, hat aber in Pass Protection immer wieder Aussetzer, die zu schneller Pressure führen. Gerade eine kreative Defense wie die der Chiefs wird hier versuchen, schnell Druck zu machen, um Lawrence aus der Bahn zu werfen. Es wird an Etienne liegen, die freien Pass Rusher abzufangen. Chiefs vs. Jaguars: Prognose Hier geht's zu den Prognosen des Kollegen Blumberg! Die Chiefs sind das eindeutig komplettere Team und haben in fast allen Belangen einen Vorteil. Selbst bei einem Rückstand haben Mahomes und Reid in den Playoffs mehrfach bewiesen, dass sie einen Gang hochschalten können. Den Jaguars traue ich noch keine rundum perfekte Partie zu, die es bräuchte, um hier zu gewinnen. 35:21 Chiefs

© getty Philadelphia Eagles (14-3, #1) - New York Giants (9-7-1, #6) (So., 02:15 Uhr live auf DAZN) Philadelphia Eagles: Der Weg in die Playoffs Die Eagles haben mit dem AJ-Brown-Trade beschlossen, alles aus Jalen Hurts rauszuholen, was möglich ist - und der Move ist aufgegangen. Hurts spielte über weite Strecken auf MVP-Niveau, bis eine Schulterverletzung ihn für ein paar Spiele ausfallen ließ. Er entwickelte dabei sein Spiel weiter, fand Zugriff auf die Mitte des Feldes und blieb als Runner brandgefährlich. Das einzige, was auf dem Weg in die Playoffs vielleicht zu bemängeln ist, ist der Schedule. In der schwachen NFC und den zugeteilten AFC-South-Duellen mussten die Eagles nie wirklich schwitzen. Sie spielten keines der vier anderen Top Teams (Chiefs, Bengals, Bills, 49ers) und ihr stärkster Gegner waren die Cowboys, die sie einmal schlugen, als dort Cooper Rush startete, und gegen die sie einmal verloren, als Gardner Minshew für Hurts einsprang. New York Giants: Der Weg in die Playoffs Aufgrund des fast identischen Spielplans gilt das aber auch für die Giants. Der leichte Schedule dürfte die Giants leicht besser aussehen lassen, als sie sind, und sie taten sich auch deutlich schwerer als die Eagles, schlechte Teams auch mal zu dominieren. Nichtsdestotrotz ist Head Coach Brain Daboll für die Art, wie er Quarterback Daniel Jones aufrichtete, ein großes Kompliment auszusprechen. Auch schematisch und beim In-Game-Management schafft Daboll immer wieder, seinem an Talent mangelndem Team zu helfen. Diese kleinen Kniffe summieren sich zu Regular-Season-Wins über die Colts und die Bears, aber den richtig großen Wurf müssen wir von dem Team erst noch sehen. Die aktuelle Situation der Eagles Die Eagles sind bis auf Hurts' Verletzung großteils fit, einzig Slot-Cornerback Avonte Maddox wird fehlen. Statt ihm wird Josiah Scott wieder auflaufen, dessen Formkurve aber nach oben zeigt: Er hatte sein bestes Spiel beim letzten Auftritt der Starter in Woche 17 gegen die Saints. Die wichtigste Frage für die Eagles ist aber ohnehin: Wie fit ist Hurts wirklich? Wenn Hurts seine Schulter noch schonen muss, und zum Beispiel das Laufspiel darunter leidet, würde das durchaus Auswirkungen auf den Gameplan haben. Hurts hat normal trainiert und stand nicht auf dem Injury Report. Die aktuelle Situation der Giants Die Giants gehen ebenfalls größtenteils gesund in das Spiel. Zuletzt kehrte auch Cornerback Adoree Jackson zurück ins Lineup und spielte gegen die Vikings eine solide Partie, bei der er Justin Jefferson auf 5 Completions nur 32 Yards und 6 Yards after Catch erlaubte. Nach dem Sieg gegen die Vikings ist die Giants-Saison wohl schon jetzt als absoluter Erfolg anzusehen. Bleibt abzuwarten, ob sie daraus ein befreites Spiel herausholen können, oder ob die Motivation nachlässt, da man sich mit der Platzierung unter den letzten 4 der NFC insgeheim schon zufrieden gibt.