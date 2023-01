NFL Playoffs Preview Championship Sunday: Nächster Erfolg in Burrowhead? Angstgegner wartet auf Chiefs

Championship Sunday ist hier und die Tickets für den Super Bowl in zwei Wochen in Glendale/Arizona stehen auf dem Spiel. Die Eagles empfangen die 49ers und die Chiefs treffen wie im Vorjahr auf die Bengals.

Die Chancen, dass Running Back Christian McCaffrey am Sonntag nicht spielt, liegen bei "Null", wie er selbst erklärte. McCaffrey trainierte am Donnerstag nach seiner Wadenprellung vom Cowboys-Spiel nicht, doch das soll letztlich nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein.

Zudem ist Right Tackle Lane Johnson weiter angeschlagen und laboriert an einer Adduktorenverletzung. Dies würde sich aber den Rest dieser Postseason auch nicht ändern. Er wird voraussichtlich wie auch schon gegen die Giants spielen.

Am Ende sehe ich hier höchstens drei Punkte Unterschied, denke aber, dass die letztlich bessere Defense den Ausschlag geben wird. Daher gehen die Niners nach 2019 wieder in den Super Bowl. 26:24 San Francisco.

Haben die Niners den Ball, dann kommt es darauf an, die Mitte zu dominieren. Sowohl auf dem Boden als auch durch die Luft. Die Eagles dürften mit ihren Cornerbacks Darius Slay und James Bradberry Matchup-Vorteile outside haben, sodass die Mitte die Hauptangriffsfläche wäre. Die Eagles-Defense wiederum muss sehen, dass sie Purdy unter Druck setzt und ihn zu Fehlern zwingt. Die Eagles führten die NFL mit 70 Sacks an, insofern sollten sie auch in der Lage sein, den Rookie nervös zu machen.

Wenn die Eagles den Ball haben, wird es darauf ankommen, wieder zu ihrem Spiel zurückzufinden. Geht man davon aus, dass die Niners in der Lage sein werden, das klassische Run Game zu kontrollieren, dann wird es darauf ankommen, dass Hurts zur Topform zurückfindet und mit seinen Scrambles, designed Runs und RPOs den Unterschied macht. Entsprechend muss der Fokus der Niners-Defense darauf liegen, Hurts' Kreise so gut es geht einzudämmen.

Warner war schon gegen die Cowboys der beste Mann seines Teams und muss dies auch gegen die Eagles sein - zumindest defensiv. Er zeigte seine enorme Range, die auch gegen die Running Backs sowie Hurts auf dem Boden entscheidend sein kann. Zudem ist er stark in Coverage, was vor allem gegen Tight End Dallas Goedert ein wichtiger Faktor werden könnte. Wenn es den Niners gelänge, die Mitte zu kontrollieren, würde dies der Secondary gegen die Outside-Receiver A.J. Brown und DeVonta Smith das Leben leichter machen.

Selbstbewusst sind die Bengals aber allemal, was nicht zuletzt der jüngeren Vergangenheit geschuldet ist. Nicht nur gewannen sie an selber Stelle im Vorjahr das AFC Championship Game gegen die Chiefs, sie sind zudem mit Burrow 3-0 gegen Mahomes' Chiefs. Intern wird Arrowhead Stadium daher schon "Burrowhead" genannt, wie unter der Woche bekannt wurde.

Die Situation bei den Bengals ist ähnlich wie in der Vorwoche: Left Tackle Jonah Williams (Kniescheibe) und Right Guard Alex Cappa (Sprunggelenk) sind fraglich und setzten unter der Woche mit dem Training aus. Für sie stünden Jackson Carman respektive Max Scharping als Ersatzleute bereit.

Alles dreht sich um das Sprunggelenk von Mahomes. Seine Syndesmosenverletzung würde wohl jeden anderen QB vom Spielen abhalten, er wird jedoch sehr sicher spielen. Die Frage wird sein, wie mobil er mit der Verletzung sein kann. Nach eigenen Angaben lief sein erstes Training am Donnerstag "besser als erwartet". Ob dem so war oder dies nur Psychospielchen sind, wissen wir natürlich nicht.

© getty

Chiefs vs. Bengals: Players to Watch

Chris Jones (Defensive Tackle, Chiefs)

Ja, die Verfassung von Mahomes ist die Story der Woche für die Chiefs. Doch wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen, dann müssen sie Burrow aus der Ruhe bringen. Er befindet sich in beeindruckender Form und macht derzeit kaum Fehler. Ein guter Weg, dies zu ändern, wäre es, ihn durch die Mitte unter Druck zu setzen.

Inside Pressure macht jedem QB zu schaffen und Burrow ist da keine Ausnahme. Hier ist dann in erster Linie Chris Jones gefragt, der mit seinen 15,5 Sacks alle Defensive Tackles in dieser Saison anführte und ein Finalist auf den Defensive Player of the Year Award ist. Wenn einer den Unterschied in dieser Defense machen kann, dann er.

Logan Wilson (Linebacker, Bengals)

Wilson ist einer dieser modernen Linebacker, die mit Tight Ends mithalten können. Zudem hat er eine große Range gegen den Run. Beides könnte sehr wichtig werden gegen die Chiefs, bei denen in der Vorwoche gefühlt nur Travis Kelce von beiden Quarterbacks gesucht wurde. Seine Kreise müssen eingeengt werden. Das wird Wilson nicht alleine leisten können, er wird Safety-Hilfe brauchen, doch er sollte derjenige sein, der permanent an Kelce dran ist.

Chiefs vs. Bengals: Darauf kommt es an

Haben die Chiefs den Ball, wird es darauf ankommen, Mahomes, der mutmaßlich weiter auf einem Bein spielen wird, zu schützen. Und jener sollte darauf bedacht sein, den Ball schnell loszuwerden. Für die Bengals bedeutet das, ihm so gut es geht wehzutun und ihn daran zu erinnern, dass er verletzt ist. Und eventuell kann das auch dazu führen, dass man mehr als sonst blitzt, schließlich besteht zumindest nicht die große Gefahr, dass Mahomes häufig aus der Pocket ausbricht, um mit seinen Beinen Plays zu machen.

Hat Cincy den Ball, dann wird Burrow ihn wie immer auf das beste Matchup verteilen. Mutmaßlich findet sich das outside bei Ja'Marr Chase oder Tee Higgins. Beide dürften aber auch häufig im Slot zu finden sein, nachdem gerade Chase gegen Buffalo sehr viel hin und her geschoben wurde, was zu größeren Problemen beim Gegner geführt hat. Und die Chiefs müssen zusehen, dass sie die geschwächte Offensive Line besser attackieren, als es die Bills geschafft haben. Am besten durch die Mitte, doch auch über beide Tackles muss eigentlich mehr gehen.

Chiefs vs. Bengals: Prognose

Meine ausführliche Prognose lest Ihr hier!

Wenn es hart auf hart kommt, ist Burrow in diesem Duell in der aktuellen Lage der Quarterback, dem ich eher vertraue als dem verletzten Mahomes. 24:21 Cincinnati.