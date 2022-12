NFL: Tom Bradys größte Niederlagen und was danach geschah

Tom Brady hat mit den Tampa Bay Buccaneers in Woche 14 der NFL-Saison eine heftige 7:35-Niederlage bei den San Francisco 49ers kassiert - eine der höchsten Pleiten seiner beachtlichen Karriere. Die Historie zeigt allerdings, dass der GOAT auf solche meist äußerst positiv reagierte.

Wir blicken zurück auf die höchsten Niederlagen in der Karriere der Quarterback-Legende und schauen, wie die Saison für sein jeweiliges Team anschließend ausging. In aller Regel jedenfalls waren Klatschen für Brady und die New England Patriots, aber auch die Buccaneers meist schnell wieder vergessen.

© getty 5. New England Patriots @ Tennessee Titans 10:34 Datum: 11. November 2018 (Woche 10) Die 2018er Version der Patriots hatte einen holprigen Saisonstart (2-2), stabilisierte sich jedoch ab Ende September wieder und war sogar richtig gut in Schwung, als man nach Nashville zum Duell mit den Titans reiste. Man kam mit sieben Siegen am Stück im Gepäck und hatte gerade erst Green Bay Packers geschlagen. Entsprechend groß war die Euphorie, die aber dann einen herben Dämpfer erlitt. New England startete schwach und lag schon nach einem Viertel 3:17 hinten. Fullback James Develin verkürzte zu Beginn des zweiten Viertels mit einem Touchdown-Run, doch noch vor der Pause erzielte Derrick Henry einen seiner zwei Touchdowns am Tag - mit seinem zweiten Mitte des Schlussviertels machte er den Deckel drauf. Brady warf für 254 Yards (21/41), seine Receiver waren jedoch selten wirklich offen, zudem fehlte Rob Gronkowski verletzt, was die Offense merklich gehandicapt hatte.

© getty Es war ein deutlicher Schuss vor den Bug für ein Team, das mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen hatte. Doch es war keineswegs der letzte Rückschlag. Es folgten noch zwei uncharakteristische Pleiten im Dezember in Miami und Pittsburgh, ehe man zum Jahresende die Kurve bekam und mit Siegen gegen Buffalo und die Jets die First-Round-Bye als Nummer 2 der AFC sicherte. In den Playoffs gelang zum Start ein Kantersieg über die Chargers, ehe man einen Thriller in der Overtime im Arrowhead Stadium gegen MVP Patrick Mahomes und Chiefs gewann. Am Ende stand der dritte Super-Bowl-Einzug in Serie für Brady und Bill Belichick.

© getty In Super Bowl LIII traf man schließlich auf die Los Angeles Rams. Brady und seine Offense waren weitestgehend abgemeldet. Das galt aber auch für die Gegenseite, die nun wirklich kein Land sah. Das Ergebnis: Die Patriots gewannen 13:3 und krönten sich damit zum sechsten Mal zum Super-Bowl-Champion. Es sollte der letzte Titel für Brady bei den Patriots sein.

© getty 4. New England Patriots @ Kansas City Chiefs 14:41 Datum: 29. September 2014 (Woche 4) 2014 war ein merkwürdiges Jahr für die Patriots und besonders für Brady, denn nach neun Jahren in Serie ohne Titel - sie erreichten immerhin zweimal in der Zeit den Super Bowl, verloren aber jeweils gegen die New York Giants - wurde Brady zumindest mal etwas infrage gestellt. In Runde 2 des Drafts nämlich zogen die Patriots Jimmy Garoppolo - so hoch hatte Belichick zuvor noch keinen Quarterback gezogen. Brady selbst war bekanntlich ein Sechstrundenpick. Das ließ aufhorchen, ebenso die Tatsache, dass Belichick auf Bradys Alter verwies im Zusammenhang mit dem Jimmy-G-Pick. Und dann kam dieses Spiel in Kansas City, ein Monday Night Game, das ganze Land schaute also zu und die Patriots wurden regelrecht überfahren. Running Back Jamaal Charles war besonders gut aufgelegt und erzielte drei Touchdowns in den ersten drei Vierteln. Und das, bevor die Patriots irgendwelche Punkte auf die Anzeigetafel gebracht hatten. Zur Krönung warf Brady sogar noch einen Pick-Six - seine zweite Interception des Abends. Es folgte die Höchststrafe: Beim Stand von 7:41 nahm New England Brady raus und brachte den Rookie - Jimmy G. Garoppolo legte sogar noch einen Touchdown-Drive hin und deutete zumindest mal sein Potenzial an. Anschließend kamen sogar Fragen nach einer QB-Kontroverse auf, die Belichick aber nur genervt wegwischte und den legendären Satz: “We’re on to Cincinnati” mehrfach wiederholte.

© getty Die Bengals bekamen eine Woche später den Frust der Pats zu spüren und wurden mit 43:17 abgekanzelt. Es folgten auf die Chiefs-Pleite insgesamt sieben Siege nacheinander. Überhaupt verlor man nur noch zwei Spiele bis zum Ende der Saison - in Green Bay und in Woche 17 gegen die Bills, nachdem New England ohnehin schon Home-Field Advantage gesichert hatte. In den Playoffs ging es dann nicht weniger turbulent zu. Schon im Divisional Game wurde den Patriots alles abverlangt. Die Ravens wurden nur mit größter Mühe 35:31 geschlagen. Der Schlüssel waren Trick-Spielzüge mit Variationen von eligible Tackles und exotischen Formationen, die Ravens-Coach John Harbaugh auf die Palme brachten. Bradys Message danach: “Lern besser die Regeln!”

© getty Was folgte, war ein folgenschweres AFC Championship Game gegen die Indianapolis Colts. Nicht, weil es spannend gewesen wäre - New England zerstörte die Colts 45:7. Vielmehr, weil dieses Spiel “Deflategate” ins Leben gerufen hat und den Medien sehr viel Gesprächsstoff für die folgenden zwei Wochen - und im Grunde zwei darauffolgenden Jahre - bescherte. Doch unterm Strich stand New England wieder im Super Bowl und hatte es dieses Mal mit den Seattle Seahawks zu tun, die im Jahr zuvor die Monster-Offense der Denver Broncos in ihre Einzelteile zerlegt hatte.

© getty Das Spiel, Super Bowl XLIX, wurde ebenfalls denkwürdig, denn Brady führte sein Team mit einer spektakulären Vorstellung im vierten Viertel zum bis dahin größten Comeback in der Geschichte des Big Games - New England holte im Schlussviertel 10 Punkte gegen die Legion of Boom auf. Es war der vierte Titel für die Franchise und Brady und vielleicht der wichtigste, um die Dynasty zu neuem Leben zu erwecken.

© getty 3. Tampa Bay Buccaneers @ San Francisco 49ers 7:35 Datum: 11. Dezember 2022 (Woche 14) Rang 3 ist für die jüngste Riesenklatsche in der Karriere von Tom Brady vorgesehen. Die Erinnerung daran ist freilich noch frisch: Die Bucs kamen durch zahlreiche Verletzungen und einer generell schwachen Saison mit einer 6-6-Bilanz in die Bay Area und wurden überfahren. Mehr noch: Die 49ers ihrerseits mussten aufgrund der Verletzung von keinem geringeren als Jimmy Garoppolo auf Rookie und Mr. Irrelevant Brock Purdy als Quarterback setzen. Und jener übertrumpfte Brady in allen Belangen. Insgesamt war Purdy für 3 Total Touchdowns verantwortlich und führte sein Team zu einer beeindruckenden 35:0-Führung zu Beginn des dritten Viertels. Und Brady? Der warf in erster Linie mal 2 Interceptions und brachte nur 34 von 55 Pässen (253 YDS) an den Mann.

© getty Diese Niederlage hatte zudem zur Folge, dass Brady erstmals in seinen 23 Jahren in der NFL als Starter bei 6-7 steht. Zudem stellte er seinen Karrieretiefstwert von sieben Niederlagen in einer Saison (2002: 9-7) sehr früh in der Saison ein. Wie es nun weitergeht für Brady und die Buccaneers, ist natürlich offen. Noch haben sie fünf Spiele, um ihre Saison doch noch in geregelte Bahnen zu führen, zumal sie in einer äußerst schwachen NFC South spielen, in der es von Teams mit negativen Bilanzen nur so wimmelt. Allerdings wartet schon in Woche 15 die nächste große Herausforderung - erneut heißt es für Brady “we’re on to Cincinnati”, nur haben die Bengals allen voran mit Joe Burrow nun ein deutlich besseres Team als anno 2014 …

© getty 2. New England Patriots @ Buffalo Bills 0:31 Datum: 7. September 2003 (Woche 1) Was ein Schlag ins Gesicht zum Saisonstart! Die Patriots, die nach ihrem sensationellen Triumph in Super Bowl XXXVI gegen die Los Angeles Rams im Folgejahr durch zahlreiche Verletzungen auf den Boden der Tatsachen geholt wurden, traten 2003 mit der Erwartung an, einen neuen Angriff auf die Krone der NFL zu starten.

Und dann kassierten sie eine amtliche Abreibung gegen den Division-Rivalen, der gleich mehrere alte Bekannte dabei hatte. Zum einen war das Ex-Franchise-Quarterback Drew Bledsoe, der seinen Job an Brady verlor. Er machte ein ordentliches Spiel, doch entscheidend war die Leistung der Defense, die nun angeführt wurde von einem der Schlüsselspieler des ersten Super-Bowl-Triumphs der Patriots, Safety Lawyer Milloy. Jenen hatte Belichick zum Schock aller kurz vor Saisonstart vor die Tür gesetzt - Free Agent Rodney Harrison machte ihn überflüssig. Das sorgte selbst in der Mannschaft für Misstöne, schließlich war Milloy der Leader im Locker Room und ein Fanliebling. Ihm gelang ein Sack gegen Brady, der zudem 4 Interceptions im Spiel warf. Mehr als 4 Picks hat Brady nie in einem Spiel in der NFL geworfen.

© getty Diese Abreibung allerdings war einer der wenigen Ausrutscher in der Saison 2003 für die Patriots. Sie verloren noch in Woche 4 beim Team aus Washington, doch danach war Ende für die Konkurrenz. Die Patriots marschierten von Sieg zu Sieg, schafften ihrerseits noch drei Shutouts und beendeten die Regular Season mit einer geglückten Revanche gegen die Bills - sie drehten den Spieß um und siegten selbst 31:0. In den Playoffs wurden erst die Tennessee Titans niedergerungen, anschließend gelang ein 24:14-Sieg im AFC Championship Game gegen Peyton Manning und seine Colts. Der zweite Super-Bowl-Trip für New England unter Belichick war perfekt.

© getty Zwei Wochen später kam es in Super Bowl XXXVIII zu einem Kracher gegen die Carolina Panthers. Nach mauem Start ging es hin und her und Quarterback Jake Delhomme hielt sein Überraschungsteam bis zum Schluss im Spiel. Sein einziger Fehler, den viele nach ihm ebenfalls machten: Er ließ Brady bei seinem Touchdown-Pass zu Ricky Proehl im vierten Viertel zum 29:29-Ausgleich zu viel Zeit auf der Uhr - 1:08 Minuten, um genau zu sein. Es kam, wie es kamen musste: Brady führte sein Team in Field-Goal-Reichweite und Adam Vinatieri ließ New England mit einem 41-Yard-Kick zum zweiten Mal jubeln.

© getty 1. Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints 3:38 Datum: 8. November 2020 (Woche 9) Nach der Saison 2019 verließ Tom Brady die New England Patriots und schloss sich den Tampa Bay Buccaneers an, die zwar einen guten Kader, aber nicht unbedingt einen herausragenden Quarterback hatten. 2019 legte Jameis Winston noch die erste 30-Touchdown-30-Interception-Saison der NFL-Geschichte hin, was zwar Spektakel brachte, aber eben keinen Erfolg und keine Playoffs. Brady sollte das als sechsmaliger Super-Bowl-Sieger ändern. Die Eingewöhnung in Florida jedoch verlief nicht unbedingt leicht für den GOAT. Speziell die Saints machten ihm stets das Leben schwer - insgesamt verlor er seine ersten vier Regular-Season-Spiele mit den Bucs gegen New Orleans. So auch zu Saisonbeginn 2020 und eben in Woche 9, als die Defense der Saints Brady und seine eigentlich explosive Offense vorführte. Brady kassierte 3 Sacks und warf 3 Interceptions. Und das Run Game der Bucs produzierte ganze 8 Yards im gesamten Spiel. Was für eine Blamage!

© getty Damit aber nicht genug, denn auch in der Folge sollte nicht alles nach Plan laufen. In den Wochen 11 und 12 setzte es jeweils knappe Niederlagen gegen die Rams und Chiefs vor heimischer Kulisse. Die Bucs standen bei 7-5 und gingen ernüchtert in ihre Bye Week. In jener allerdings machte etwas Klick und besonders die Offense erwachte. Brady drehte auf und führte die Bucs zu vier Siegen in Serie, um sich letztlich doch noch eine Wildcard zu sichern. Ein ungewöhnliches Gefühl für Brady, schließlich hatte er als Starter nur 2002 die eigene Division nicht gewonnen. In den Playoffs dann ging es nach Washington, wo das Football Team niedergerungen wurde. Es folgte ein weiteres Duell mit den Saints, dieses Mal aber mit besserem Ende für die Bucs in Drew Brees’ letztem Spiel.

© getty Im NFC Championship Game hieß der Gegner dann Aaron Rodgers und die Green Bay Packers. Die Bucs legten stark los und schlossen die erste Hälfte mit einem Hail Mary von Brady auf Scotty Miller zum Touchdown zum 21:10-Pausenstand ab. Die Packers kamen bis zum Schluss nochmal heran, auch weil Brady schwächelte und drei Interceptions warf. Doch letztlich verzichtete Packers-Coach Matt LaFleur auf eine Chance auf einen späten Ausgleich und kickte lieber ein Field Goal zum 31:26-Endstand kurz vor der Two-Minute Warning in der Hoffnung, Brady nochmal stoppen zu können. Der GOAT jedoch erzielte das entscheidende First Down und führte sein neues Team auf Anhieb in den Super Bowl. Für die Bucs war es der zweite Super-Bowl, für Brady der zehnte.

© getty Super Bowl LV war dann ein Novum: Erstmals bestritt mit den Bucs ein Team den Super Bowl im heimischen Stadion. Und im Raymond James Stadium ließ man dann den favorisierten Chiefs, die im Jahr zuvor triumphierten, keine Chance. Brady und Gronkowski brachten die Bucs wie in alten Zeiten in Foxboro früh auf die Siegerstraße, den Rest besorgte eine bärenstarke Defense, die Patrick Mahomes hinter einer löchrigen Offensive Line das Leben zur Hölle machte. 31:9 war der bemerkenswerte Endstand. Brady wurde zum fünften Mal zum MVP des Super Bowls gewählt und errang seinen siebten Ring - mehr Titel als jede Franchise der NFL.