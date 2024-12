""Wir wollen unseren Sport weiterentwickeln": NBA könnte bald nach Europa kommen

Generalsekretär Andreas Zagklis vom Basketball-Weltverband FIBA hat bestätigt, dass eine neue Liga in Europa in Zusammenarbeit mit der US-Profiliga NBA im Gespräch ist. "Wir wollen unseren Sport weiterentwickeln, aber auch nicht unser Umfeld verändern", erklärte Zagklis auf einer Pressekonferenz. Konkret geht es um die Möglichkeit eines Wettbewerbs, welcher der EuroLeague und den nationalen Ligen Konkurrenz machen soll.

Zagklis befinde sich demnach in "ernsthaften Gesprächen" mit der NBA und Commissioner Adam Silver. Er erklärte auch: "Wir reden aber weiterhin auch mit der Firma, welche die EuroLeague betreut. Wir haben das schon länger im Auge und wollten alle Parteien unter einen Hut bringen. Das war nicht möglich, also werden wir weiter mit unseren Partnern aus der NBA reden." Von dort gebe es "Interesse" an einer Zusammenarbeit.