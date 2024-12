NBA News: Wagner-Ausfall "hätte noch viel schlimmer sein können" - Frust bei Embiid

NBA News: Franz Wagner will trotz Verletzung positiv bleiben

Franz Wagner will sich von seiner Verletzung und dem Ausfall zur Unzeit nicht kleinkriegen lassen. "Es ist natürlich alles andere als ideal, aber so läuft das Leben manchmal", sagte der Weltmeister vor dem Heimspiel der Magic (17-9) gegen die Phoenix Suns in Orlando: "Es hätte auch viel schlimmer sein können." Wagner hatte sich während der Niederlage bei den Philadelphia 76ers in der Nacht auf Samstag (94:102) einen Riss in der rechten Bauchmuskulatur zugezogen und muss nun für unbestimmte Zeit aussetzen.

Diese Situation zeige dem 23-Jährigen auch, dass man "nichts als selbstverständlich nehmen" dürfe. Es sei erstmal "total schwer" gewesen, die Nachricht zu verdauen. "Gestern war ich richtig sauer", sagte der Forward, der sich bis zu seiner Verletzung in bestechender Form befunden hatte (24,4 Punkte/Spiel). Einen Tag nach der Diagnose konnte Wagner dann aber schon viel positiver auf den Ausfall schauen: "Heute sehe ich schon die Möglichkeiten, die sich den Jungs dadurch eröffnen. Hoffentlich kommen wir als Team noch stärker da raus."

Dass er sich die gleiche Verletzung wie Co-Star Paolo Banchero zugezogen hat, sei sehr überraschend. "Wir haben kurz darüber gesprochen, wie verrückt das ist", sagte Wagner: "Ich hatte vorher noch nie davon gehört und jetzt haben wir beide das Gleiche."

Den ersten Schritt in die richtige Richtung ohne seine beiden Superstars nahm Orlando dann bereits Stunden später mit dem hart erkämpften Sieg über die Suns. Damit behielten die Magic auch ihre weiße Heimweste und sind weiterhin als einziges Team in dieser Saison zu Hause ungeschlagen.