NBA News und Gerüchte: Nikola Jokic erreicht Triple-Double Meilenstein - US-Liga vor Rückkehr nach China

© getty

NBA News: Nikola Jokic erreicht historischen Meilenstein

Nikola Jokic hat bei der Niederlage seiner Denver Nuggets gegen die Cleveland Cavaliers das 139. Triple-Double seiner Karriere verbuchen können (27 Punkte, 20 Rebounds, 11 Assists). Der Serbe zog damit an Lakers-Legende Magic Johnson vorbei und steht nun an dritter Stelle in der ewigen Bestenliste. Vor ihm liegen nur noch Oscar Robertson (181) und Mannschaftskamerad Russell Westbrook (200).

Dem dreifachen MVP gelangen in dieser Saison bereits 9 Triple-Doubles in 17 Spielen und er kommt im Durchschnitt auf 29,9 Punkte, 13,4 Rebounds sowie 10,4 Assists. Allerdings haben die Nuggets Probleme, die starken Leistungen des Superstars in Erfolge umzumünzen und stehen bei einer 11-9 Bilanz. So hatte auch das Triple-Double gegen die Cavs einen faden Beigeschmack.

"Ich bin wirklich geehrt, einen Spieler wie Nikola zu trainieren und er wird am Ende zu den Besten gezählt werden [...] Aber ich mache mir gerade viel mehr Sorgen um das Team und wo wir stehen", sagte Coach Michael Malone nach dem Spiel.

Triple Doubles: Die ewige Bestenliste