NBA News und Gerüchte: Hornets verlieren Topscorer LaMelo Ball - Wizards sind einen Monat sieglos

NBA News: Pause für LaMelo Ball

Die Charlotte Hornets (6-14) müssen wochenlang ohne LaMelo Ball auskommen. Der Superstar fällt mit einer Wadenzerrung für mindestens zwei Wochen aus. Das gab das Team am Samstag bekannt. Die Verletzung stammt demnach aus dem vierten Viertel der Partie gegen die Miami Heat (94:98) in der Nacht auf Donnerstag.

Ball war zuletzt auf einen unglaublichen Scoring-Run gegangen und hatte dabei unter anderem den Bucks 50 Punkte eingeschenkt. Das hat sich auch auf die Scorer-Liste der NBA ausgewirkt, in der der 23-Jährige inzwischen mit 31,1 Punkten pro Spiel hinter Giannis Antetokounmpo (32,9) auf Platz zwei steht. Die Punkte könnten die Hornets gut gebrauchen, erst in der Nacht auf Sonntag ging ihnen gegen Atlanta am Ende die Puste aus.

Neben Ball fehlen Charlotte bereits in Grant Williams, Mark Williams, Tre Mann und Miles Bridges einige der wichtigsten Stammspieler.