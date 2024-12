"Ein lausiger Korb hat gefehlt": Orlando scheitert ohne Franz Wagner nach großem Kampf im NBA Cup - Isaiah Hartenstein mit OKC im Halbfinale

Milwaukee Bucks (13-11) - Orlando Magic (17-10) 114:109 (BOXSCORE)

Franz Wagner war schon bereit, zu feiern. Der verletzte Superstar der Magic sah wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff wie sein Kollege Jalen Suggs zum Dreier abhob, der Orlando die Führung und die Bucks ins Schwitzen gebracht hätte. Doch der Ball fiel nur auf den Ring. Milwaukee griff sich den Rebound und fährt - wie schon im letzten Jahr - zum Final Four im NBA Cup nach Las Vegas.

"Es tut weh", sagte der geknickte Suggs nach dem Match: "Wir waren so nah dran, ein lausiger Korb hat gefehlt." Dass es bei den Star-besetzten Bucks überhaupt soweit kam, war trotz mieser Wurfquoten (41/93 FG, 6/27 3FG) der tollen kämpferischen Leistung Orlandos zu verdanken. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf meine Jungs bin", gestand Jamahl Mosley auf der anschließenden Pressekonferenz: "Sie haben mit unfassbarer Leidenschaft und Energie diesem erfahrenen Team, mit zwei Hall of Famern, die Stirn geboten. Ich will unbedingt, dass sie verstehen, was sie hier gerade geschafft haben und wie gut wir sein können."

Entsprechend stolz war auch Suggs "auf jeden Einzelnen im Kader. Wir haben wirklich alles auf dem Court gelassen". Der Guard hatte sein Team mit überragenden 32 Punkten, 9 Rebounds und 4 Steals angeführt. Alleine 18 Punkte erzielte er im Schlussabschnitt - und das, obwohl er sich im dritten Viertel nach einer Verletzung den Daumen tapen lassen musste. Auch dafür gab es Lob vom Coach. "Er macht einen großartigen Job", sagte Mosley: "Wie er für uns kämpft, uns führt und das Team in die Position bringt, zu gewinnen. Das ist es, was einen Leader ausmacht." Moritz Wagner machte seine Sache von der Bank wie gewohnt gut. Der ältere Wagner-Bruder traf alle sechs Würfe und kam in 19 Minuten auf 13 Punkte, die allerdings alle noch in der ersten Hälfte fielen. Tristan da Silva holte in 15 Minuten 6 Punkte und 3 Boards.

Was Orlando ohne Franz Wagner und Paolo Banchero am Ende fehlte, waren dann vielleicht doch die Stars, die im entscheidenden Moment die Würfe treffen. Und davon hat Milwaukee in Damian Lillard einen der Besten überhaupt. Der Superstar läutete in den letzten Minuten mal wieder die "Dame Time" ein und sicherte den Bucks mit 9 Punkten in der letzten Minute den Sieg. Und dann ist da ja auch noch Giannis Antetokounmpo. Der "Greek Freak" war mit 37 Punkten Topscorer der Partie und zeigt mit 7 Rebounds und 4 Blocks auch wieder seine überragenden Defensivqualitäten.

Die Bucks sind somit das einzige Team, dass auch bei der zweiten Ausgabe des NBA Cups in Las Vegas am Start sein wird. Zufriedengeben will sich Milwaukee damit aber nicht. "Wir wollen das Ding gewinnen", verdeutlichte Coach Doc Rivers nach dem Match die Ambitionen: "Aber natürlich musst du erstmal nach Vegas kommen, daher war das der erste richtige Schritt." Den nächsten können die Bucks in der Nacht auf Sonntag gegen den Sieger der Partie New York Knicks vs. Atlanta Hawks machen.