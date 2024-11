"Unbegrenzte Möglichkeiten": Schröders Nets auf Erfolgswelle - Da Silva brilliert für Orlando - OKC und Cavs weiter ungeschlagen

Nach dem bitteren Aus für All-Star Paolo Banchero ging es für Orlando ausgerechnet zu den noch ungeschlagenen Cavaliers. Und die machten angeführt von Darius Garland (25 Punkte) von Anfang an klar, wer Herr im Hause ist. Schon nach dem ersten Viertel lagen Franz Wagner und Co. deutlich hinten (16:34), daran änderte sich auch nichts mehr.

Bancheros Aus bedeutete jedoch auch eine Chance für die Ersatzspieler. "Wir haben eine Menge Jungs, die jetzt auftrumpfen können. Und ich glaube, sie sind bereit", hatte Banchero vor dem Spiel gesagt. Und einer nutzte seine Chance so richtig: Tristan da Silva.

Der deutsche Rookie durfte über 20 Minuten ran und erzielte seine ersten Punkte in der NBA. Am Ende waren es sogar ganze 17 Zähler. Der 23-Jährige war damit - zusammen mit Vorbild Franz - zweitbester Scorer des Teams. Auch Jalen Suggs ging mit gutem Beispiel voran und erzielte erstmals in seiner Karriere 28 Punkte.