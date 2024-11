"Tut weh, auf der anderen Seite zu stehen, wenn er es so regnen lässt": Steph Curry versaut Klay Thompson das Wiedersehen mit den Warriors

Klay Thompson ist mit den Dallas Mavericks (5-6) erstmals in seiner Karriere gegen seinen langjährigen Teamkollegen Steph Curry angetreten - und musste sich an seiner alten Wirkungsstätte dem früheren "Splash-Brother" geschlagen geben. "Es tut weh, auf der anderen Seite zu stehen, wenn er es so regnen lässt", sagte Thompson nach der knappen 117:120-Niederlage, bei der Curry die letzten zwölf Punkte für die Warriors (9-2) erzielt hatte: "Er ist da am Ende richtig heiß gelaufen und hat verrückte Würfe getroffen."

Gegen Curry anzutreten, sei dabei komisch gewesen. "Das hat sich erstmal ziemlich surreal angefühlt", sagte Thompson, der diese Erfahrung zuvor nur von der Nationalmannschaft oder aus diversen Allstar-Games kannte. Dort sei es jedoch nie ernsthaft gegeneinander gegangen. Nach ein paar Minuten sei es dann "einfach Basketball" gewesen, so Thompson.

Curry sah das ähnlich: "Es war auf jeden Fall ein ziemlich unwirklicher Abend, aber zum Glück konnten wir uns dann alle auf das Spiel konzentrieren und einfach nur Basketball spielen."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Neben einem Video-Tribute für Thompson gab es für den 34-Jährigen auch von den Fans und Mitarbeitern der Golden State Warriors einen "warmherzigen" Empfang. "Es war eine coole Erfahrung, ich weiß das sehr zu schätzen", sagte Thompson, der dies nicht als selbstverständlich ansehen wollte: "Ich werde das nie vergessen."

Thompson ärgerte sich am Ende aber auch, dass die Mavs wieder mal ein knappes Spiel verloren hatten. "Ich hoffe wir lernen daraus", sagte er sichtlich genervt. Der Hauptverantwortliche für die Niederlage sah das naturgemäß anders. "Ich hätte mir rundum keinen besseren Abend ausdenken können", frohlockte Curry, nachdem er den Mavs "Gute Nacht" gesagt hatte.