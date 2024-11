Siebter Sieg: Mitchell versenkt Bucks mit dem Buzzer - Auch OKC bleibt ungeschlagen - Celtics souverän

Krimi in Milwaukee: Die Bucks waren verdammt nah dran, den Cavs die erste Niederlage der Saison zuzufügen. Damian Lillard antwortete auf die (berechtigte) Kritik an seinem miserablen Auftritt in Memphis (1/12 FG, 0/6 3FG) mit überragenden 41 Punkten, zehn Vorlagen und altbekannter Coolness in der Crunchtime. Vor allem von jenseits der Dreierlinie (10/15 3FG) lief es für den Star-Guard gegen Cleveland auf einmal wie von selbst.