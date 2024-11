"Das war schwer mit anzusehen": Beckenbruch! OKC monatelang ohne Center Chet Holmgren

NBA: Verletzungsseuche in den ersten Wochen der Saison

Holmgren spielte beim überragenden Saisonstart bisher eine entscheidende Rolle. Der Amerikaner legt für den Finals-Favoriten aus dem Westen im Schnitt über 18 Punkte und 9 Rebounds sowie knapp 3 Blocks auf. Dazu führt er die Liga in Defensive Win Shares (0,9) an und liegt mit insgesamt 26 Blocks auf Rang zwei hinter Spurs-Supertalent Victor Wembanyama (40).

Mit seinem Ausfall reiht sich Holmgren in eine beträchtliche Liste von Stars ein, die sich in der vergangenen Woche verletzten und ihren Teams in nächster Zeit fehlen werden. Bevor es am Samstag Kevin Durant von den Phoenix Suns, Ja Morant von den Memphis Grizzlies und Zion Williamson von den New Orleans erwischte, war bereits am Donnerstag Philadelphias Tyrese Maxey ausgefallen.

Am Dienstag hatte es zudem Denvers Aaron Gordon, San Antonios Jeremy Sochan und Nick Richards von den Hornets getroffen. Weitere Stars wie Kawhi Leonard oder Kristaps Porzingis fallen ohnehin langfristig aus, auch die Rückkehr von Joel Embiid ist noch unklar.