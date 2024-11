NBA News und Gerüchte: Morant, Durant und Williamson vergrößern das Superstar-Lazarett

NBA News: Hüftverletzung bremst Morant aus

Die Memphis Grizzlies (6-4) müssen mehrere Wochen ohne Ja Morant auskommen. Der Superstar zog sich eine Subluxation der Hüfte und mehrere Zerrungen der Bauchmuskulatur zu. Wie die Grizzlies am Samstagabend mitteilten, stammt die Verletzung aus dem Spiel gegen die Los Angeles Lakers (131:114) am Mittwoch.

"Morant wurde in der Luft von einem Lakers-Spieler destabilisiert, was dazu führte, dass er in eine extreme Hüftbeugung fiel", hieß es in einer detaillierten Meldung der Grizzlies. In der entsprechenden Spielszene war Morant bei einem Lob-Versuch mit Backup-Center Christian Koloko zusammengestoßen und äußerst unglücklich gelandet.

Der ehemalige Nummer-2-Pick kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 20,6 Punkte, gut 9 Assists und 5 Rebounds.