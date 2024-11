NBA News und Gerüchte: Luka Doncic vor Rückkehr - Kawhi Leonard lästerte offenbar über die Liga

© getty

NBA News: Luka Doncic steht bei Mavs vor der Rückkehr

Mavs-Star Luka Doncic ist am Freitag wieder in den Trainingsbetrieb des Teams eingestiegen und sah laut Coach Jason Kidd "gut" aus. Es ist daher geplant, dass der Slowene die anstehende Auswärtsreise der Mavs nach Utah bestreiten werde. Offiziell ist Doncics Einsatz für das Spiel gegen die Jazz am Samstagabend noch "fraglich" eingestuft.

Die Mavs verkrafteten den Ausfall des Superstars besser als in der letzten Saison, als sie ohne Doncic eine 4-12 Bilanz verzeichneten. Seit Doncics Handgelenksverletzung am 19. November stehen die Texaner 4-1 und konnten sich immer wieder auf starke Performances von Rollenspielern wie Naji Marshall oder Spencer Dinwiddie verlassen.

Dallas Mavericks: Die kommenden Spiele