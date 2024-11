NBA News und Gerüchte: Lillard-Schock für geplagte Bucks - Billups zerreißt die Trail Blazers

NBA News: Bucks müssen auf Lillard verzichten - auch Monk fällt aus

Nächster Schock für die Bucks: Der Meister von 2021 steckt nach dem brutalen 2-8-Start bereits tief in der Krise und muss nun auch noch auf Damian Lillard verzichten. Wie das Team aus Milwaukee in der Nacht auf Dienstag bekannt gab, muss Lillard wegen Symptomen einer Gehirnerschütterung ins Concussion Protocol und fällt damit mindestens für den Auftakt des League Cups gegen die Raptors am Dienstag aus.

Woher die Verletzung stammt, blieb zunächst unklar. Laut NBA-Insider Chris Haynes soll Lillard gegen Ende des dritten Viertels in der Partie am Sonntag gegen die Boston Celtics einen Schlag gegen den Kopf abbekommen haben. Das Spiel beendete Lillard zwar regulär, am Montag sollen dann jedoch Symptome aufgetreten sein. Eine Untersuchung habe laut Haynes die Gehirnerschütterung festgestellt.

Trotz der Probleme der Bucks und seiner eher schwachen Quote von draußen (34.8 Prozent) spielte Lillard in seiner zweiten Saison in Milwaukee ordentlich. Im Schnitt bringt "Dame" bisher 26 Punkte, 6,6 Assists 4,6 Boards und einen Steal aufs Statsheet.

Die zumindest auf dem Papier gute Nachricht: Neben den Raptors (2-9) sind die nächsten Gegner der Bucks die Detroit Pistons (4-7) und die Charlotte Hornets (4-6) - und die sollten normalerweise auch ohne den achtmaligen Allstar schlagbar sein.

Auch die Sacramento Kings (6-5) haben in Malik Monk einen prominenten Ausfall zu beklagen. Der Shooting Guard fällt mit einer Verstauchung des rechten Sprunggelenks für mindestens zwei Wochen aus. Monk war im zweiten Viertel beim Overtime-Sieg in Phoenix am Sonntag umgeknickt und anschließend nicht auf den Court zurückgekehrt. Röntgenaufnahmen von Monks Knöchel zeigten laut Mitteilung der Kings jedoch keine strukturellen Schäden.