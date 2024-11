NBA News und Gerüchte: Journalisten angegriffen! Liga ermittelt gegen Joel Embiid - auch Jaxson Hayes droht Ärger

© getty

NBA News: Carter in Toronto geehrt

Die Toronto Raptors haben Vince Carters Trikot mit der Nummer 15 unter das Hallendach gezogen und den 47-Jährigen zum ersten Raptor gemacht, dem diese Ehre zu Teil wird. "Er hat uns beigebracht, zu fliegen", hatte Raptors-Präsident Masai Ujiri die Zeremonie während der Halbzeitpause des Spiels gegen die Sacramento Kings passend eingeleitet.

"Es geht nicht nur um Carter 15, wir alle gehen grade da hoch", nahm der emotionale Carter seine Familie und die Fans mit ins Boot, als das Banner mit seinem Namen und seiner Nummer zum Dach hochfuhr: "Unsere Erinnerungen, wie auch immer sie aussehen, gehen heute Abend da hoch. Ich hoffe und bete, dass wir es gemeinsam genießen, dass UNSER Trikot für immer in den Ruhestand geht."

Neben seinen spektakulären Dunks, die ihm den Spitznamen "Air Canada" einbrachten, wurde Carter auch für seine Langlebigkeit in der NBA gefeiert. Er ist der bisher einzige Spieler der Geschichte, der in vier Jahrzenten - und insgesamt 22 Jahre - auf dem Court stand.

Wegen seiner erfolgreichen Zeit in Toronto (1998 bis 2004) gilt Carter als eine der prägendsten Figuren für den Basketball in Kanada. "Die Ehrung macht absolut Sinn", hatte tags zuvor bereits LeBron James beim Gastspiel seiner Lakers in Toronto von "Vinsanity" geschwärmt: "Was er für diese Franchise getan hat, welchen Einfluss er auf seine Gemeinde hatte, die Art und Weise, wie er die Sicht auf Basketball in Kanada selbst, und natürlich in Toronto, verändert hat. Wohlverdient."

Carter war im Oktober in die Basketball Hall of Fame aufgenommen worden.