NBA News und Gerüchte: Paul George und Stephen Curry vor Comeback – Fanliebling in Milwaukee ausgeraubt

NBA News: Philly hofft auf George-Einsatz am Montag

Die Philadelphia 76ers (1-4) könnten endlich dringend benötigte Hilfe erhalten. Wie unter anderem ESPN berichtet, soll Paul George am Montag bei den Phoenix Suns zu seinem Debüt für die Sixers kommen. Der Star-Neuzugang hat wegen einer Knieverletzung in der Preseason noch kein Pflichtspiel für Philly bestritten. Laut ESPN nahm George am Freitag jedoch am kompletten Training teil und wurde deswegen auf dem Injury Report auf "fraglich" hochgestuft.

Die Rückkehr auf dem Court könnte kaum passender sein. Philadelphia kommt ohne George und den ebenfalls am Knie verletzten Joel Embiid nicht in Fahrt. Embiid sorgt zudem immer wieder abseits des Parketts für Ärger. Dazu steht am Mittwoch das Auswärtsspiel bei den LA Clippers an, bei denen George die letzten fünf Saisons vor seinem nicht ganz friedlichen Abgang unter Vertrag gestanden hatte.

Auch Steph Curry könnte am Montag auf den Court zurückkehren. Der Star-Guard der Golden State Warriors (5-1) hatte die letzten drei Partien wegen einer Zerrung im linken Knöchel verpasst. "Es sieht gut aus", sagte Warriors-Trainer Steve Kerr, warnte jedoch vor zu viel Optimismus: "Aber es kommt darauf an, wie sich der Knöchel morgen nach dem Training anfühlt. Wir werden sehen." Die Warriors hatten alle drei Spiele ohne ihren Star gewonnen.