NBA News und Gerüchte: Embiid folgt George ins Lazarett - "Großes Interesse" an Celtics-Verkauf - Liga warnt Spieler vor Einbrüchen

NBA News: Sixers stehen wieder ohne Star-Duo da

Bei den Philadelphia 76ers will einfach keine Ruhe einkehren. Nach dem Ausfall von Paul George und dem Ärger um die nach außen gedrungene Kritik an Joel Embiid kommt schon der nächste schwere Schlag. Denn auch Embiid fällt nun mindestens für das nächste Spiel am Sonntag aus. Und genau wie bei George ist es das Knie, das Probleme macht.

"Er hatte heute mit einer Schwellung im Knie zu kämpfen, es hätte nicht für das Spiel gereicht", sagte Sixers-Coach Nick Nurse nach dem Sieg über die Brooklyn Nets mit Dennis Schröder, bei dem Tyrese Maxey und Rookie Jared McCain in die Bresche gesprungen waren. Da Embiid das ganze Wochenende behandelt werden soll, werde er mindestens auch am Sonntag gegen die Los Angeles Clippers ausfallen. Am Montag, hofft Nurse, sei der frühere MVP dann "hoffentlich wieder in guter Verfassung".

Schnelle Hoffnung auf die Rückkehr eines anderen Superstars dürfte dagegen fehl am Platze sein. Wie unter anderem ESPN berichtet, fällt der bullige Forward der New Orleans Pelicans wegen seiner Oberschenkelzerrung mindestens weitere vier bis sechs Wochen aus. Auch eine längere Abwesenheit sei wegen der Verletzungshistorie in dem Muskel möglich.