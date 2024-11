Tops und Flops des NBA-Saisonstarts: Dalton Knecht ist ein Rookie wie für LeBron gemacht - Tyrese Haliburton sucht nach seinem Wurf

© getty

NBA Tops: Dyson Daniels - Defensiver Stopper mit Potenzial

Dyson Daniels war im wahrsten Sinne eine Randnotiz, als er in der Offseason im Zuge des Dejounte-Murray-Deals von den New Orleans Pelicans zu den Atlanta Hawks kam. Liest man sich jetzt noch einmal die offizielle Bekanntmachung von ESPN durch, die den Wechsel von Murray verkündete, erscheint Daniels Name als letzter Bestandteil eines Transfers, der hauptsächlich um Draft-Kapital aufgebaut wurde.

Daniels wurde von den Pelicans gerade einmal zwei Jahre zuvor an 8. Stelle im 2022-Draft ausgewählt, konnte sich aber in der sehr Guard-lastigen Rotation der Pelicans nicht etablieren. Ausschlaggebend dafür war sein fehlender Wurf jenseits der Dreierlinie, Daniels traf knapp über 30 Prozent in seinen ersten beiden Spielzeiten.

Was Daniels dennoch im Draft in die Top-10 beförderte, ist in Atlanta nun sichtbarer denn je - seine Defensive. Daniels ist mit 2,01 Meter Körpergröße und 2,10 Meter Spannweite ein athletischer Verteidiger mit unschlagbaren Instinkten, wenn es darum geht, den Gegnern den Ball abzunehmen. Der Australier ist mit 3,1 Steals pro Spiel derzeit die einsame Spitze in der Liga, in den vergangenen Wochen konnte er sogar 23 Steals über einen Zeitraum von fünf Spielen verzeichnen.

Daniels Stärken in der Verteidigung sind vielfältig. Egal ob er an oder abseits des Balles agiert, versteht es der 21-jährige, seine Präsenz spürbar zu machen. Dabei bleiben auch Superstars wie De'Aaron Fox nicht verschont.

Unter Quin Snyder hat Daniels nun in Atlanta die Möglichkeit, seine offensiven Restriktionen zu bearbeiten. Während der Australier in New Orleans um seine Minuten bangen musste, ist er bei Snyder als Starter gesetzt und hat seine Wurfversuche pro Spiel eben mal fast verdreifacht. Die Offensive der Hawks gibt Daniels dabei oft die Möglichkeit, sich zwischen einem Dreipunktewurf oder einem Drive zum Korb zu entscheiden.

Da der Dreier nach wie vor nicht fällt (30% in dieser Saison), fokussiert sich Daniels immer wieder auf Abschlüsse um den Korb herum, bei denen er gutes Ballgefühl und Finesse zeigt.

Gegeben der Tatsache, dass Daniels erst 21 Jahre alt ist, ist die Hoffnung der Hawks, dass eine größere offensive Rolle wichtige Entwicklungsschritte für den Australier einleitet. Sollte er es schaffen, einen verlässlichen Wurf zu entwickeln, wird er ein zentraler Baustein für die Zukunftsplanung der Hawks sein.

