NBA News und Gerüchte - "Es sieht so aus, als ob die Babys die Erwachsenen erziehen müssten": Scharfe Kritik an Joel Embiid

NBA News: Philly Drama - Paul George wieder verletzt und ESPN-Experte teilt gegen Embiid aus

Paul George, Star-Neuverpflichtung der 76ers in diesem Sommer, fällt mindestens zwei Spiele mit einer Knochenprellung am linken Knie aus. George hatte sich während des Debüt-Spiels der "Big Three" gegen Memphis am Mittwoch früh in der zweiten Halbzeit verletzt, das MRT zeigte aber keine strukturellen Schäden. Die Verletzung dürfte den Sixers bekannt vorkommen, nachdem George bereits den Saisonstart mit derselben Blessur verpasst hatte.

Philadelphia steht mit 2-12 so schlecht da wie zuletzt in den Zeiten von "The Process" und das stark eingeschätzte Superstar-Trio absolvierte aufgrund von Verletzungen gerade mal eine Halbzeit zusammen. Mit PGs zweiter Knieverletzung innerhalb kurzer Zeit muss das Team einen weiteren Rückschlag verkraften.

Außerhalb von Verletzungen geht auch das Drama um Joel Embiid in die nächste Runde. Nachdem Teamkollege Tyrese Maxey bereits Kritik geübt hatte, schaltete sich nun auch ESPN-Experte und Meister Richard Jefferson in die Debatte um die Führungsqualitäten des 76ers-Superstars ein. "Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Spieler von seinem Kaliber von einem der jüngsten Spieler im Team kritisiert werden musste", sagte Jefferson im NBA-Countdown. "Es sieht so aus, als ob die Babys die Erwachsenen erziehen müssten", legte Jefferson nach. Die Kommentare sorgten im Internet für Furore.