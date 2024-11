NBA News und Gerüchte: Superstar unerlaubt geschont - Hawks kassieren saftige Strafe

NBA News: Sieg beim Meister kommt Atlanta Hawks teuer zu stehen

Die Atlanta Hawks (7-11) müssen für das Schonen von Superstar Trae Young tief in die Tasche greifen. Wie die Liga in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, wurde gegen die Hawks eine Geldstrafe von 100.000 US-Dollar verhängt, weil sie am 12. November im NBA Cup bei den Boston Celtics ohne ihren besten Spieler angetreten waren. Atlanta hatte den Krimi beim Meister dennoch überraschend gewonnen.

Young fehlte in der Partie offiziell aufgrund einer Entzündung in der rechten Achillessehne - der gleichen Verletzung, wegen der der 26-Jährige in der vergangenen Saison insgesamt 28 Spiele verpasst hatte. Beim Auftakt in den Cup soll das aber nicht der Fall gewesen sein. Die Liga sei "nach der Untersuchung, einschließlich Überprüfung durch einen unabhängigen Arzt" zu dem Schluss gekommen, dass die Hawks "Young von einem Spiel ausgeschlossen haben, an dem er gemäß den medizinischen Standards der NBA-Richtlinie hätte teilnehmen können".