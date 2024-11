"Ich liebe den Vibe": Stephen Currys Golden State Warriors ringen Boston Celtics nieder - Denver Nuggets gewinnen Spitzenspiel gegen OKC

LeBron James streckte sich wieder einmal gewaltig, ohne Anthony Davis konnte aber auch der "King" nichts reißen. Am Ende standen für James überragende 39 Punkte (6/11 3FG), aber auch die zweite Niederlage der Lakers (4-4) in Folge auf dem Spielbogen. Austin Reaves steuerte 19 Zähler bei. Für LeBron war es der 1500. (!) Einsatz in der regulären Saison - und auch in diesem produzierte er Highlights.