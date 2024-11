NBA: "Ein großartiges Gefühl" - Isaiah Hartenstein gibt Traum-Debüt für OKC

Isaiah Hartenstein ist endlich zurück auf dem Court. Der gefeierte Free-Agent der Thunder (12-4) kam genau fünf Wochen nach der Fraktur in seiner linken Hand zu seinem Pflichtspiel-Debüt im OKC-Trikot. Dabei konnte der 26-Jährige direkt überzeugen und legte beim 109:99 gegen die Trail Blazers (6-9) gleich mal ein Double-Double aus 13 Punkten und 14 Boards auf, dazu kamen je 3 Blocks und Assists. Noch nie zuvor hatte sich ein Spieler beim Debüt für Oklahoma City so viele Rebounds schnappen können.

"Es ist ein großartiges Gefühl", sagte Hartenstein nach dem starken Auftritt, umringt von seinen Mitspielern, bevor er in guter Thunder-Tradition zum ersten Mal ins Mikrofon bellen durfte. Auch MVP-Kandidat Shai Gilgeous-Alexander feierte das "überragende" Debüt des Big Man ab: "Er hat das Spiel verändert. Alles ist so viel leichter mit ihm auf dem Court."

Hartensteins Einfluss für die vom Verletzungspech verfolgten Thunder ging beim Comeback aber auch weit über die nackten Zahlen hinaus. Obwohl er sich "noch ein wenig rostig gefühlt" habe, zeigte der Center genau die Energie und Präsenz unter den Körben, die OKC sich mit seiner Verpflichtung erhofft hatte - und für die sie Hartenstein mit einem Mega-Vertrag aus New York weggelockt hatten. 87 Millionen US-Dollar soll Hartenstein in Oklahoma City in drei Jahren verdienen.

Auch Thunder-Coach Mark Daigneault war daher voll des Lobes für Hartenstein: "Er war großartig. Er kam mit toller Energie und hat Leben in unser Spiel gebracht." Von dem von Hartenstein angesprochenen Rost konnte Daigneault zudem nichts sehen: "Er hat sich gut in Form gehalten. Jedes Mal als ich ihn runtergenommen habe, hat er mich angeguckt als ob er fragen wollte, 'Wieso machst du das? Mir geht's gut!'." Dass Hartenstein deshalb auch bis zum finalen Buzzer auf dem Parkett stehen durfte, sei für den Coach logisch gewesen: "Er hat es sich verdient, offensichtlich hatte er ja einen ziemlich starken Einfluss auf das Spiel."