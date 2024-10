Schröder weiter "on fire" – Knappe Pleite für die Wagners – Celtics nach Thriller erstmals geschlagen

In einer engen Partie zogen die Wizards im vierten Viertel davon und gewannen das zweite Spiel in Folge. Bereits am Montag hatte sich Washington gegen die Hawks durchgesetzt. Damit ging auch das zweite Duell der Top-Picks im diesjährigen Draft an die Nummer zwei, auch wenn Atlantas Zaccharie Risacher mit 17 Punkten und sechs Rebounds die besseren Stats vorweisen konnte.