NBA News: Nächster Guard der Mavericks verletzt - LeBron James ärgert sich über Berichterstattung

© getty

NBA News: Kawhi Leonard agiert mit Vorsicht

Der Superstar der LA Clippers sagte in seinem Halbzeit-Interview beim Preseason Spiel gegen die Warriors, dass sich sein rechtes Knie gut anfühle. Dennoch will Leonard diese Saison Vorsicht walten lassen: "Wir gehen es langsam an, ich nehme mir meine Zeit", sagte der zweimalige Finals-MVP.

Leonard verpasste das Ende der Saison 23/24 mit einer Entzündung in seinem rechten Knie. So konnte er auch in der Erstrunden-Niederlage gegen die Mavs für lediglich zwei Spiele antreten, in denen er nicht an den MVP-Kandidaten aus der regulären Saison erinnerte.

Nachdem Leonard im letzten Jahr die meisten Spiele (68) seit der Saison 16/17 bestritt, rückt für ihn in der kommenden Spielzeit wieder sein großes Ziel in den Fokus. "Ich will die Meisterschaft gewinnen und versuche nicht einfach, 82 Spiele in der regulären Saison zu absolvieren", sagte Leonard über seine Herangehensweise.

Mit dem Weggang von Paul George im Sommer und einem historisch starken Westen werden die Clippers aber jedes Spiel von ihrem Superstar brauchen, das er ihnen geben kann. Ansonsten könnte das Erreichen der Playoffs ein weiter Weg werden.