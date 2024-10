NBA News und Gerüchte: Kontroverse um Wade-Statue in Miami – Steph Curry hofft auf schnelle Rückkehr

© getty

NBA News: Wade-Statue sorgt für Verwunderung

Große Häme statt großer Ehre: Dwyane Wade hat auf die Enthüllung seiner Statue vor dem Stadion in Miami mit Verwunderung reagiert. "Das ist verrückt, ich kann das nicht glauben", sagte Wade und fragte scherzhaft in die Runde: "Wer ist der Typ?"

Die Bronze soll eine Hommage an Wades legendäre "This is my House"-Pose nach einem Sieg in Double-Overtime gegen die Chicago Bulls im Jahr 2009 darstellen. Zumindest beim Gesicht braucht es für die Ähnlichkeit zu dem Hall-of-Famer jedoch einiges an Fantasie. Auf Social Media rief die Statue vorwiegend Bestürzung hervor, auch der Vergleich zu dem missratenen Konterfei von Cristiano Ronaldo blieb nicht aus.

Wade, dreimaliger Champion mit Miami, ist der erste Spieler, den die Heat mit einer Statue ehren. "Als großartigster Spieler in der Geschichte der Miami Heat ist das heute sein Tag und ein Tag für seine Familie", sagte Team-Präsident Pat Riley zu der Enthüllung. Begleitet wird die Statue von einer Tafel mit Wades Erfolgen. Gut möglich, dass das noch nicht die letzte Version ist.