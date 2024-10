NBA News und Gerüchte: Gobert verlängert bei den Timberwolves – Pause für Embiid und George

NBA News: Timberwolves binden ihren Defensiv-Anker

Center Rudy Gobert und die Minnesota Timberwolves haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der viermalige Defensive Player of the Year unterzeichnete demnach eine Verlängerung über drei Jahre und 110 Millionen US-Dollar.

Goberts bisheriger Vertrag galt noch für die am Mittwoch mit einer Niederlage bei den Los Angeles Lakers gestartete Saison und enthielt zudem eine Player Option für 25/26 (46,6 Mio. Dollar). Mit der vorzeitigen Einigung erhalten die Timberwolves die nötige finanzielle Flexibilität, mit weiteren wichtigen Stützen im Team zu verlängern. Dazu zählen vor allem der amtierende Sixth Man of the Year Naz Reid und Flügelspieler Nickeil Alexander-Walker.

Minnesota hatte sich trotz des Erreichens der Conference Finals (1-4 gegen die Dallas Mavericks) in der vergangenen Saison für einen Umbau entschieden und Star-Center Karl-Anthony Towns nach New York getradet. Dafür kamen All-Star Julius Randle und Dreier-Spezialist Donte DiVincenzo in die "Twin Cities".