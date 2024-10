NBA News und Gerüchte: Ärger für die Sixers wegen Joel Embiid - Lonzo Ball schon wieder verletzt - Rudy Gay hört auf

© getty

NBA News: Karriereende für Rudy Gay

Das wars: Rudy Gay geht in den Ruhestand. Der 38-Jährige gab am Dienstag in einem langen Artikel im Players' Tribune bekannt, dass er nach 17 NBA-Saisons die Basketballschuhe an den Nagel hängt.

Nachdem die Houston Rockets Gay im Jahr 2006 an achter Stelle gedraftet hatten, verbrachte der Forward die ersten sieben Spielzeiten bei den Memphis Grizzlies. In deren Trikot kam Gay auf insgesamt 8.562 Punkte und liegt damit auf Platz fünf der besten Scorer in der Franchise-Geschichte.

Weitere Stationen waren die Raptors, Kings, Spurs und Jazz, bei denen er im März 2023 auch seinen letzten NBA-Einsatz hatte. Im Sommer hatte Gay einen Einjahresvertrag bei den Golden State Warriors unterschrieben, er wurde jedoch noch vor Saisonbeginn entlassen.