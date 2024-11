NBA News: Bitterer Rückschlag für die Wagners - Wemby schreibt Geschichte - Gute Nachrichten für Bucks und Sixers

© getty

NBA News: Wemby nach Monster-Game nicht zufrieden

Victor Wembanya hat erneut Geschichte geschrieben. Der Superstar der San Antonio Spurs legte beim lockeren Sieg über die Utah Jazz schon das zweite 5x5-Spiel seiner noch jungen Karriere hin - und war dennoch unzufrieden.

"Es sagt mir, dass ich meine Standards höherlegen muss, wenn ich mal keine 5x5-Statline habe, weil ich meinem Team offensichtlich in all diesen Bereichen helfen kann. Es sollte einfach immer so sein", sagte "Wemby" laut San Antonio Express-News nach dem Spiel: "Es ist es etwas, das wir öfter von mir brauchen, um dem Team zu helfen."

Wembanyama hatte in Utah am Ende 25 Punkte, neun Rebounds, sieben Assists, fünf Steals und fünf Blocks vorzuweisen. Der 20 Jahre alte Franzose ist erst der dritte Spieler in der NBA-Geschichte mit mehreren 5x5-Spielen. Zuvor war das nur Hakeem Olajuwon (6x in 1.238 Spielen) und Andrei Kirilenko (2x in 797 Spielen) gelungen.

Legt man die Messlatte bei 25 Punkten und je fünf Rebounds, Assists, Steals und Blocks an, bleibt einzig Olajuwon übrig, dem dies viermal gelang.