NBA News und Gerüchte: Durant erreicht Scoring-Meilenstein - Popovich teilt gegen Trump aus

© getty

NBA News: Kevin Durant erreicht historischen Meilenstein

In der vergangenen Nacht führte Kevin Durant die Phoenix Suns mit 31 Punkten zum Sieg gegen die Dallas Mavericks. Neben dem Teamerfolg konnte sich KD auch persönlich ein weiteres Mal in den Geschichtsbüchern der NBA verewigen. Im Schlussviertel versenkte er einen schweren Dreier in Transition, der ihn zum achten Spieler in der NBA-Geschichte mit 29.000 Punkten machte.

"Er ist ein Talent, dass es nur einmal in einer Generation gibt", sagte sein Coach Mike Budenholzer nach dem Spiel über den Scharfschützen. Durant machte sich seit seinem Eintritt in die NBA einen Namen als Scorer, dessen Wurf auch von den besten Verteidigern der Liga nicht zu stoppen ist. "Ich habe noch mehr zu tun", kündigte Durant nach dem Spiel an.

Der nächste Spieler, den es für ihn auf der All-Time-Scoring Liste zu überholen gilt, ist Wilt Chamberlain, der aber noch über 2.000 Punkte entfernt ist. Danach würde auch schon Dirk Nowitzki warten ...

Die besten Scorer in der Geschichte der NBA

Rang Spieler Punkte 1 LeBron James 40.543 2 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 3 Karl Malone 36.928 4 Kobe Bryant 33.643 5 Michael Jordan 32.292 6 Dirk Nowitzki 31.560 7 Wilt Chamberlain 31.419 8 Kevin Durant 29.010 9 Shaquille O'Neal 28.596 10 Carmelo Anthony 28.289

(Stand: 27. Oktober 2024)