Übernimmt "MVP-Kaliber" Anthony Davis das Zepter von LeBron James? Das steckt hinter dem starken Saisonstart der Los Angeles Lakers

© getty

Los Angeles Lakers: JJ Redick setzt voll auf Anthony Davis

Auffällig: Die Partien wurden auf unterschiedliche Art und Weise gewonnen. Während man gegen Minnesota mit guter defensiver Arbeit und Rebounding zum Erfolg kam, überzeugten die Lakers in den folgenden Spielen offensiv - angeführt von einem überragenden Anthony Davis.

Nach drei Spielen schon von MVP-Ambitionen zu sprechen, ist natürlich fernab von der Realität. Nichtsdestoweniger drängen sich aktuell Vergleiche zu historischen Laker-Größen auf: "The Brow" kommt bisher auf durchschnittlich 34 Punkte und 11 Rebounds (57 Prozent FG, 40 Prozent 3FG, 80 Prozent FT), das erinnert Elgin Baylor und Jerry West. Die 2,3 Blocks und 1,7 Steals pro Spiel nicht zu vergessen.

Diese beeindruckenden Zahlen sind Resultat des neuen Systems, das Redick in LA realisieren möchte. Seit seiner Verpflichtung im Sommer betonte der 40-Jährige immer wieder, dass Davis in dieser Saison eine größere offensive Rolle spielen werde. Das hat sich bewahrheitet: Neben den nackten Zahlen sind auch seine Usage Rate (28 Prozenz) und Abschlüsse pro Spiel (18,7) so hoch wie zuletzt in New Orleans, als der Center die unangefochtene Nummer eins war.