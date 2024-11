Mavs-Comeback fällt flach – Wemby zaubert – Bucks in der Krise – Durant schlägt Harden

Die Bucks stecken endgültig in der Krise. Bei den Grizzlies setzte es die vierte Pleite in Folge, seit dem Auftaktsieg in Philly geht nichts mehr. Die einzige Konstante bleibt Giannis Antetokounmpo, der starke 37 Punkte und elf Rebounds in nur 33 Minuten auflegte. Co-Star Damian Lillard zeigte an Halloween eine gruselige Vorstellung. "Dame" traf nur einen einzigen seiner Würfe aus dem Feld und beendete das Spiel mit vier Punkten.